Una intensa granizada provocó inundaciones dentro del Hospital General de Zona No. 6 del IMSS en Ciudad Juárez, luego de que un temporal atípico azotara con fuerza a esta franja fronteriza de Chihuahua.

De acuerdo con imágenes, la acumulación de agua bloqueo diversas zonas del hospital del IMSS, lo que obligó a solicitar el apoyo de los servicios de emergencia.

Hospital IMSS en Ciudad Juárez sufre afectaciones tras fuerte granizada

Las fuertes lluvias acompañadas de granizo dejaron fuertes afectaciones en el Hospital 6 del IMSS en Ciudad Juárez, debido a que estas rebasaron con rapidez la capacidad del drenaje urbano.

Los cuerpos de Protección Civil municipal y las brigadas internas de la unidad médica activaron maniobras inmediatas de contención para mitigar la emergencia y resguardar la estructura.

Puntualmente, distintos departamentos del hospital del IMSS se vieron inundados, además de filtraciones de agua en quirófanos, escaleras, laboratorios, pasillos centrales y el área de rayos X.

Reportes señalaron que el volumen del agua rebasó medio metro de altura en el sótano, entorpeciendo la operatividad de los elevadores y amenazando la Central de Equipos y Esterilización.

Intensa granizada provoca inundaciones dentro de un hospital IMSS en Ciudad Juárez (Especial)

Trabajadores del IMSS utilizaron herramientas mecánicas básicas para retirar el agua acumulada y colocar contenedores debajo de las goteras en el techo.

En el exterior, la granizada paralizó la circulación vial en avenidas clave, dejando automóviles varados y fallas en el suministro eléctrico en diversos sectores en Ciudad Juárez.

Los trabajos de limpieza se extendieron por varias horas, con el objetivo de recuperar la operatividad del hospital del IMSS para los derechohabientes.