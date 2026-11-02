Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, honra a víctimas de incendio en Waldo’s a un año de la tragedia donde murieron 24 personas el 1 de noviembre de 2025.

Hoy 1 de noviembre recordamos con profundo respeto y dolor a quienes perdieron la vida en la tienda Waldo’s de Hermosillo hace un año. En esta fecha nuestro primer pensamiento está con sus familias y con las personas que resultaron lesionadas<b>.</b> Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Asimismo, expresó que se impulsó una modificación constitucional sobre el sistema de Protección Civil que deberá actuar de forma preventiva y reactiva.

Durazo honra a víctimas de incendio en Waldo’s a un año de la tragedia

El gobernador de Sonora expresó que a un año del incendió en la tienda Waldo’s de Hermosillo, la tragedia sigue viva en las familias de las víctimas mortales y de quienes resultaron lesionados.

Alfonso Durazo menciona que el gobierno de Sonora continúa con su compromiso de acompañar a las víctimas y sus familias.

También destaca que Protección Civil de Sonora fortalece las acciones de prevención y hubo una reforma constitucional que busca garantizar que no se vuelvan a repetir casos como el incendio que dejó 24 personas muertas.

A un año de la tragedia de Waldo’s, honramos con profundo respeto la memoria de quienes perdieron la vida y reiteramos nuestro compromiso de acompañar a sus familias y a las personas que resultaron lesionadas.



Hoy damos un paso importante para fortalecer la prevención y la… pic.twitter.com/dlZg35uIYd — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 1, 2026

“Sabemos que el paso del tiempo no borra la ausencia y ninguna palabra puede reparar una pérdida de esta magnitud”, expresó el gobernador de Sonora.

Alfonso Durazo asegura que permanece la exigencia de verdad y justicia sobre el caso, por lo que el gobierno de Sonora respetaba la autonomía de la Fiscalía del estado y del Poder Judicial para que hagan prevalecer la justicia.

Gobierno de Sonora impulsa modificaciones constitucionales para la prevención

Alfonso Durazo expresó que se impulsó una modificación constitucional sobre el sistema de Protección Civil, la cual deberá actuar de forma preventiva y reactiva.

Impulsamos un amplio proceso de consulta (...) para una reforma constitucional que hoy se publica en el Diario Oficial del Estado y modifica aspectos centrales de la gestión central de riesgo y de Protección Civil Alfonso Durazo

Es decir, esta modificación eleva al rango constitucional el derecho humano a la protección civil y se creó el Instituto Integral de Protección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil como organismo constitucional autónomo, quienes deberán diseñar políticas con enfoque preventivo.

El titular de este organismo será designado a través de una convocatoria abierta a toda la ciudadanía y a través de un comité especializado.

Instituto Integral de Protección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tendrá un consejo ciudadano y un consejo técnico asesor integrado por especialistas.