Claudia Sheinbaum reiteró que Grupo México debe reparar el daño ocasionado por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en el Río Sonora, ocurrido en 2014 y considerado el mayor desastre ambiental en la historia minera del país.

La presidenta de México informó que Grupo México, perteneciente a Germán Larrea, ha pagado solo una tercera parte de su deuda de 1,500 millones de pesos, y presentó un plan integral que incluye hospitales, potabilizadoras y remediación de suelos para atender a las comunidades afectadas en Sonora.

Foto: Jesús Ballesteros / Cuartoscuro (Foto: Jesús Ballesteros / Cuartoscuro)

El derrame de la mina Buenavista del Cobre impactó 288.8 kilómetros de la cuenca del Río Sonora, afectando a 20 mil personas de Arizpe, Banámichi, Aconchi, Ures y Baviácora.

Grupo México ha pagado una tercera parte de su deuda por derrame en el Río Sonora

En la conferencia del 17 de febrero de 2026, Claudia Sheinbaum -de 63 años de edad- informó que Grupo México, hasta ahora ha pagado una tercera parte de su deuda de mil 500 millones de pesos.

“Tienen que depositar mil 500 millones de pesos, hasta ahora han depositado 500 millones, les faltan mil millones” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

De acuerdo con la mandataria, con base a los cálculos hechos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cantidad que pagará Grupo México, con lo que aportará el gobierno de México y el de Sonora, es suficiente para la reparación del daño demandado por las comunidades.

Plan para la reparación del daño causado por derrame en el Río de Sonora

A Claudia Sheinbaum, como a los afectados, les urge que Grupo México cubra su deuda, debido a que no tienen un plazo límite, el dinero que desembolsó comenzará a utilizarse.

Se priorizará la construcción de un hospital, indicó la Presidenta de México, así como reveló el plan para resarcir los daños ocasionados por la contaminación del río Sonora, este incluye:

A beneficio de la salud:

Construcción de Hospital General de URES

Unidad monitora de vigilancia epidemiológica y seguimiento toxicológicoLaboratorio especializado en metales pesados

Monitoreo permanente y atención médica integral

Cuidado del agua:

Construcción de 16 potabilizadoras

Instalación de 16 sistemas de desinfección

Rehabilitación de 6 potabilizadoras existentes

Operación de 22 potabilizadoras y 16 sistemas de desinfección por 5 años

Monitoreo de calidad de agua superficial y subterránea

Remediación de suelo: