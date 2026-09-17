En Bacobampo, Etchojoa, Sonora, su comisario dio el Grito de Independencia con una bandera de Hungría, lo que provocó críticas en redes sociales; Amado Alcántar ya pidió disculpas.

El hecho tuvo lugar la noche del 15 de septiembre, en donde se ve al comisario Amado Alcántar ondear la bandera de Hungría coreado por habitantes del pueblo ubicado al sur del estado.

Tras el video que se viralizó en redes sociales, el comisario Amado Alcántar se disculpó, asegurando que por las prisas de quedar bien cometió dicho error en contra del lábaro patrio.

Comisario de Bacobampo sorprende al dar el Grito de Independencia con bandera de Hungría

La noche del 15 de septiembre, el comisario de Bacobampo dio el Grito de Independencia pero con una bandera de Hungría, la cual ondeó tras dar una atropellada arenga.

En el video se observa a Amado Alcántar gritar los vivas correspondientes a la Independencia, para después repetir tres veces el “¡Viva México!“.

Sin embargo, el comisario no terminó ahí, ya que también pidió varios vivas para Bacobampo, el municipio de Etchojoa y el estado de Sonora, así como para todos los asistentes.

Esto mientras ondeaba la bandera de Hungría, similar al lábaro patrio mexicano por los colores verde, blanco y rojo.

¡Una más del grito!



El alcalde morenista de Etchojoa, Sonora, Luis Arturo Robles, dio “el grito” con una bandera de Hungría en lugar de la mexicana. pic.twitter.com/78B9o2LysR — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) September 17, 2026

Comisario de Bacobampo se disculpa por usar bandera de Hungría en el Grito de Independencia

Tras viralizarse el video de su Grito de Independencia con la bandera de Hungría, el comisario de Bacobampo afirmó que fue un error y respeta los lábaros patrios.

Amado Alcántar también explicó que fue por las prisas del Grito de Independencia y un intento de quedar bien, por lo que pide comprensión ante este error.

A la explicación se sumó el cómo se presentó la bandera de Hungría, para emular el orden del lábaro mexicano; además, dibujaron el escudo en el centro.