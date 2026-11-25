El gobernador Alfonso Durazo reconoció públicamente el derecho de Luis Donaldo Colosio Riojas a poder buscar la gubernatura de Sonora en las próximas elecciones 2027.

En conferencia de prensa, Alfonso Durazo afirmó que tanto Luis Donaldo Colosio Riojas como cualquier otro ciudadano tiene el derecho de aspirar a alcanzar un cargo de representación popular.

INE definirá elegibilidad de Colosio Riojas a la gubernatura de Sonora: Alfonso Durazo

Al ser cuestionado sobre las aspiraciones de Colosio Riojas a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo destacó que se trata de un derecho con el que cuenta el hoy senador por Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con el gobernador, corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral (INE) definir si Colosio Riojas es elegible para participar en las próximas elecciones 2027.

Luis Donaldo Colosio Riojas (@udem / X)

Lo anterior, debido a que se debe verificar que Luis Donaldo Colosio Riojas cumpla con todos los requisitos necesarios para poder postularse por el gobierno de Sonora.

Entre ellos, destaca el ser sonoronse por nacimiento o contar con 5 años de residencia en el estado, así como estar separado de cargos relacionados con la iglesia, el Ejército mexicano y estar separado de algún puesto de alto nivel.

Durazo indicó que sostendrá una relación respetuosa y civilizada con cualquier aspirante al cargo, evitando siempre caer en descalificaciones ni estridencias.

En este sentido, Alfonso Durazo externó su deseo para que el proceso por las elecciones 2027 se conduzca de manera ordenada, buscando siempre el bienestar de la ciudadanía de Sonora.