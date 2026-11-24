Luis Donaldo Colosio Riojas solicitó licencia al Senado para contender en las elecciones 2027 por la gubernatura de Sonora.

De acuerdo con el senador por Movimiento Ciudadano, el documento fue presentado este 24 de noviembre y tendrá efectos a partir del jueves 26 de noviembre.

“Ya, con efectos el jueves. Ya se ingresó mi licencia el día de hoy” Luis Donaldo Colosio Riojas

Cabe recordar que el lunes 23 de noviembre Luis Donaldo Colosio Riojas anunció oficialmente que aceptó ir por la gubernatura de Sonora de la mano de Movimiento Ciudadano en 2027.

Colosio Riojas pide licencia para buscar la gubernatura de Sonora con el apoyo de su familia

Por otra parte, Luis Donaldo Colosio Riojas señaló que la solicitud de licencia que presentó este martes en el Senado viene con el respaldo de su familia.

El senador señaló que en su búsqueda por la gubernatura en las elecciones 2027, “me apoyan al cien por ciento”.

Cabe destacar que durante su anuncio oficial, Colosio Riojas destacó que pidió permiso para iniciar con el trabajo en el servicio público a su hijo mayor, quien le señaló que debe ayudar a la gente.

Colosio Riojas niega alianzas rumbo a 2027 en Sonora

Por otra parte, Luis Donaldo Colosio Riojas señaló que no habrá alianzas en la candidatura de Movimiento Ciudadano en Sonora para las elecciones 2027.

El Senador resaltó que nunca ha tomado un proyecto buscando perder o quedar en segundo lugar y las próximas elecciones no serán la excepción.