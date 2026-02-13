La noche de este jueves 12 de febrero se registró otro incendio en la ciudad de Hermosillo, Sonora, que afectó el estacionamiento de una sucursal de KFC.

De acuerdo con la información, el incendio tuvo lugar en la sucursal de KFC que se localiza sobre la avenida Luis Encinas, al cruce con la calle De la Reforma.

Incendio consume contenedor de basura en KFC de Hermosillo, Sonora

Bomberos de Hermosillo, Sonora acudieron la noche de este jueves a la atención de un incendio generado en un estacionamiento de KFC.

Según indicaron, el fuego se originó en un contenedor de basura que se encuentra ubicado al exterior de la sucursal de KFC, justo en la zona del estacionamiento. Por este incendio las autoridades no reportaron heridos.

Derivado de estos hechos, el lugar fue acordonado por elementos de la Policía municipal, para permitir las labores de los equipos de emergencia.

Otro incendio en Hermosillo afecta estacionamiento de KFC (Especial)

A través de redes sociales, diversos videos muestran cómo los propios trabajadores del KFC buscaron apagar el incendio, lanzado agua mediante cubetas que tenían a la mano.

Pese a estos intentos, las llamas provocaron una intensa columna de humo, la cual generó alarma entre las personas que pasaban por el lugar.

No obstante, Bomberos de Hermosillo lograron controlar las llamas gracias a su oportuna respuesta y así evitar que estas alcanzaran alguna otra zona de la sucursal de KFC.