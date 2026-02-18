Se registra un nuevo incendio en México Nuevo, específicamente en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

En redes sociales circulan videos del incendio que comenzó alrededor de las 3 de la tarde de este miércoles 18 de febrero.

Incendio cerca de Galerías Atizapán, Edomex sin reporte de heridos

Primeros reportes indican que el incendio comenzó en la zona de pastizales y se extendió rápidamente hasta Lomas de Atizapán, quedando cerca de Galerías Atizapán.

Un grupo de bomberos, quienes fueron alertados del suceso por una llamada al 911, ya trabajan para apagar las llamas. Pipas de SAPASA se encuentran en la zona.

Hasta el momento no se tiene un reporte oficial de personas heridas.

Así como se sabe que personas que se encuentra dentro de la plaza comercial no han sido evacuadas, debido a que el incendio no los pone en riesgo.

Autoridades locales se han presenciado en la zona con el objetivo de iniciar una investigación que ayude a determinar el origen del siniestro y esclarezca los hechos.

Para no entorpecer el proceso, se le pide a la ciudadanía permitir el paso a los servicios de emergencias así como evitar la zona.

Incrementan incendios forestales en Atizapán de Zaragoza

Con este incendio en Lomas de Atizapán, suman 11 siniestros registrados en Atizapán de Zaragoza durante este mes de febrero.

De acuerdo con el subdirector del cuerpo de bomberos, Miguel Ángel Román González, se trata de una serie de incendios forestales que iniciaron con la temporada de estiaje.

En esta época donde las altas temperaturas superan hasta los 35 grados centígrados, la acumulación de vegetación seca se convierte en una zona de riesgo.

Incendio Atizapán (@Probosque_ | X )

Los incendios se han registrado en:

La Biznaga

Ex Hacienda del Pedregal

La Estadía

Pata de Borrego

Calacaoya

Hogares de Atizapán

Afortunadamente, bomberos han controlado el fuego así como están realizando “brecheos preventivos” para hacerles frente.