Alfonso Durazo Montaño impulsa la transformación de la red carretera federal libre de peaje en Sonora, al iniciar en Ímuris los trabajos de conservación y mantenimiento con el objetivo de mejorar la seguridad vial, conectividad y desarrollo económico de la entidad.

Estas acciones cuentan con el respaldo de Claudia Sheinbaum Pardo, con una inversión de mil 632 millones de pesos que serán aplicados en mil 600 kilómetros de carreteras en distintos puntos del estado.

Los trabajos incluyen conservación rutinaria y periódica, mantenimiento, reconstrucción de puentes, atención a puntos de conflicto y señalamiento horizontal, con lo que se busca elevar la calidad de la infraestructura carretera.

Sonora refuerza conectividad carretera con inversión histórica de mil 632 millones

En el tramo Ímuris-Cananea, se destinan 600 millones de pesos para labores de conservación, bacheo y mantenimiento en curvas, beneficiando directamente a transportistas, comerciantes y usuarios que transitan diariamente por la zona.

El gobernador destacó que esta inversión permitirá rehabilitar carreteras dañadas, priorizando los tramos con mayor deterioro para garantizar una movilidad más segura y eficiente.

Las obras contemplan trabajos en diversos tramos estratégicos como:

Federal 2 Janos–Agua Prieta

Federal 2 Agua Prieta–Ímuris

Federal 2 Altar–Sonoyta

Federal 2 Sonoyta–San Luis Río Colorado

Federal 8 Sonoyta–Puerto Peñasco

Federal 14 Hermosillo–Moctezuma

Federal 15 (ramales y accesos clave)

Federal 16 Hermosillo–Yécora

Federal 17 Moctezuma–Agua Prieta

Con estas acciones, el Gobierno de Sonora busca consolidar una infraestructura carretera más segura, moderna y eficiente, acorde a las necesidades actuales de movilidad y desarrollo económico.

Además, se anunció la construcción de una plaza comercial en Ímuris, que permitirá a pequeños comerciantes contar con un espacio seguro para ofrecer sus productos a quienes transitan por la región, impulsando así la economía local.