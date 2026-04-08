Alfonso Durazo anunció una inversión de 4 mil millones de pesos para la modernización integral de la carretera Guaymas–Chihuahua durante 2026, proyecto que cuenta con el respaldo del Gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.

La obra, impulsada a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), es considerada estratégica para fortalecer la movilidad, el comercio y el turismo en el noroeste del país, además de consolidar un corredor logístico clave para la región.

Alfonso Durazo impulsa modernización de la carretera Guaymas–Chihuahua

El mandatario estatal detalló que el proyecto contempla una longitud total de 156.46 kilómetros, de los cuales 44.76 kilómetros ya han sido modernizados en etapas previas.

Actualmente, se trabaja en la intervención de 101.8 kilómetros restantes, con el objetivo de consolidar una vía moderna, segura y eficiente. Además, la obra incluye la construcción de 22 puentes, fundamentales para garantizar la continuidad operativa y la seguridad de los usuarios.

Alfonso Durazo subrayó que esta carretera tendrá un impacto directo en la economía regional, al facilitar la conexión del puerto de Guaymas con Chihuahua, así como el acceso a destinos turísticos como San Carlos y Empalme, beneficiando incluso a zonas como Ciudad Juárez y El Paso.

Obra en Sonora se desarrollará en dos etapas durante 2026

La inversión total de 4 mil millones de pesos se ejecutará en dos etapas a lo largo de 2026.

La primera contempla recursos por 2 mil 15 millones de pesos, con la modernización de 49.4 kilómetros y la construcción de 14 puentes, cuyos trabajos iniciarán tras la licitación de nueve tramos.

La segunda etapa, con una inversión de mil 985 millones de pesos, abarcará 52.5 kilómetros adicionales y la edificación de ocho puentes, con ejecución programada de mayo a diciembre.

Sonora moderniza carretera Guaymas-Chihuahua con inversión de 4 mil millones. (Cortesía)

El proyecto impactará directamente a municipios como Cajeme, Quiriego, Rosario y Yécora, además de generar más de 700 empleos directos e indirectos, lo que contribuirá al dinamismo económico de la región.

Finalmente, el gobernador informó que también se atenderá el tramo Hermosillo–Santa Ana de la Carretera Federal 15, donde se invertirán 174.4 millones de pesos para la rehabilitación de 54.5 kilómetros, con trabajos de reparación y mejora de la vialidad para garantizar mayor seguridad a los usuarios.