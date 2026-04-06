El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en coordinación con el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), realizó una capacitación a organismos operadores de agua para mejorar e impulsar proyectos de infraestructura hídrica sostenible.

La capacitación “Liderazgo y eficiencia en la gestión del agua en Sonora” se llevó a cabo los días 23 y 24 de marzo, donde se tocaron temas como la modernización de sistemas, reúso de agua, reducción de pérdidas, captación pluvial, conservación y diversificación de los recursos hídricos y desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento.

Sonora impulsa proyectos de agua sostenible

El gobernador destacó que este tipo de eventos permite que se generen espacios de aprendizaje y de colaboración entre las y los operadores de agua de todo el estado, con el objetivo de que se impulsen mejores prácticas para mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable.

Sonora impulsa proyectos de agua potable con capacitación y financiamiento (cortesía)

A la capacitación asistieron operadores de agua de distintos municipios, presidentes municipales y personal directivo, donde se realizaron intercambios de conocimientos y herramientas en temas como estructura organizacional y liderazgo, indicadores básicos de gestión, eficiencia, transición energética, optimización del gasto, sectorización y gestión de presiones en redes de agua potable.

Por su parte, NADBank recordó que la convocatoria del Fondo de Resiliencia Hídrica (FRH) estuvo dirigida a entidades públicas responsables de los servicios de agua potable y saneamiento en la región fronteriza, el cual tiene como meta apoyar proyectos de infraestructura para mejorar la eficiencia y distribución de agua.

Sonora impulsa proyectos de agua potable con capacitación y financiamiento (cortesía)

Con este tipo de eventos, el gobierno de Sonora reafirma su compromiso de impulsar acciones que impacten directamente en la calidad de vida de las y los sonorenses.