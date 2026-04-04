El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, firmó un convenio para poner en marcha el programa “Techos Solares para el Bienestar”, una iniciativa enfocada en instalar sistemas fotovoltaicos en viviendas de familias en situación vulnerable.

El proyecto cuenta con respaldo del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y busca reducir el gasto en electricidad, además de fomentar el uso de energía limpia.

Techos solares beneficiarán a más de 5 mil familias en Hermosillo

La estrategia forma parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles, que promueve el aprovechamiento de la energía solar y la transición energética en la entidad. En su primera etapa, el programa contempla beneficiar a cinco mil familias en Hermosillo, quienes podrían disminuir el costo de su consumo eléctrico entre 50 y 70%.

Plan Sonora impulsa transición energética con techos solares (cortesía)

Las autoridades estatales indicaron que el apoyo estará dirigido principalmente a hogares ubicados en zonas cercanas al Polo de Desarrollo para el Bienestar que se construye al norte de la capital sonorense, con el objetivo de articular el crecimiento económico con beneficios sociales directos.

El gobierno estatal destacó que la instalación de paneles solares permitirá a las familias acceder a energía renovable, disminuir la dependencia de la red eléctrica convencional y mejorar su economía doméstica.

Plan Sonora impulsa transición energética con techos solares (cortesía)

Durante la presentación, también se subrayó que la entidad ha incrementado su capacidad energética, pasando de ser importadora a exportadora de electricidad, lo que refuerza su papel estratégico en la producción de energía limpia y en la reducción de emisiones contaminantes.

El programa “Techos Solares para el Bienestar” forma parte de una serie de acciones orientadas a ampliar el acceso a energías renovables, reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida de las familias sonorenses.