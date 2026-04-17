La organización Sea Shepherd, en coordinación con el gobierno de México, prepara a una nueva generación de 11 jóvenes observadores de la vaquita marina en San Felipe, Baja California.

“Los 11 observadores comunitarios ya han tenido algún contacto previo… han participado los últimos tres años consecutivos en observación de vaquita marina. Se están capacitando o actualizando… con este entrenamiento consideramos ya el próximo año ese grupo de once podría llevar a cabo todo el crucero de observación…” Julián Escutia. Sea Shepherd Conservation Society

Con edades de 20 a 30 años y experiencia previa en conservación, recibirán entrenamiento del 19 al 29 de mayo de 2026 en el barco Seahorse.

La capacitación incluye uso de tecnologías de monitoreo y búsqueda de ejemplares de vaquita marina como “Frida”, reforzando los esfuerzos para preservar al cetáceo endémico del Mar de Cortés en peligro crítico de extinción.

Vaquita marina tendrá 11 nuevos observadores en Baja California (Sea Shepherd )

Jovenes mexicanos cuidarán a la vaquita marina

Los 11 participantes de la nueva generación de observadores de la vaquita marina son jóvenes mexicanos originarios de San Felipe, Baja California, de edades de los 20 a los 30 años, con estudios universitarios diversos.

Los seleccionados recibirán una remuneración por su trabajo, aunque no se especificó el monto, quienes ya tienen experiencia trabajando en el cuidado de la máquina marina.

Esta capacitación de nuevos observadores no se había realizado en últimos años por lo que los nuevos integrantes buscan reforzar al equipo de expertos y científicos que han trabajado por años en la conservación del cetáceo endémico del Mar de Cortés.

Vaquita marina tendrá 11 nuevos observadores en Baja California (Sea Shepherd )

Buscando a Frida: conservacionistas se lanzan en busca de vaquita marina

“El propósito es refinar las capacidades… van a estar activamente buscando vaquitas” dijo Julián Escutia sobre el entrenamiento de capacitación del mes de mayo.

Por ello, no solo van a capacitarse en el uso de visores y otras tecnologías, o en el estudio de ADN ambiental, sino que van a ir en busca de la vaquita marina llamada Frida como parte de su entrenamiento que en últimos años se le ha visto con cría y nuevamente preñada.

“Vamos a ir a buscar a Frida… esta vaquita marina con una cría… se le ha identificado por cierta deformación en su aleta dorsal… vamos a entrenar a 11 observadores locales de San Felipe, todos mexicanos” Julián Escutia. Sea Shepherd Conservation Society

Esta actividad es distinta al crucero de observación que se hace cada año de mayo a septiembre y el objetivo es que estos nuevos expertos se sumen a las próximas observaciones.

Importancia de los observadores de vaquita marina en Baja California

La importancia de formar nuevos observadores de vaquita marina es que tienen el encargo de hacer estudios del hábiat del cetáceo pero también contabilizarlas directamente y confirmar como en los últimos años, que aunque hay pocas ejemplares estos tengan crías. Los avistamientos han sido los siguientes:

Mayo de 2023: 13 a 18 vaquitas marinas

Mayo de 2024: 6 a 8 vaquitas marinas

Septiembre de 2025: 7 a 10 vaquitas marinas

En esta actividad de entrenamiento colabora la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).