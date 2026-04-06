Alfonso Durazo Montaño consolidó a Sonora como un nodo clave en la cadena de suministro de alta tecnología en Norteamérica, con el impulso del Polo de Desarrollo para el Bienestar en Hermosillo, estrategia respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sonora se posiciona como eje estratégico del Plan México

El mandatario estatal destacó que este Polo de Desarrollo se vincula al Plan México y al Plan Sonora de Energías Sostenibles, integrando política industrial, infraestructura sustentable y fortalecimiento del talento local.

Estas acciones permiten aprovechar el nearshoring fronterizo y traducir la inversión extranjera directa en bienestar social, innovación y transferencia tecnológica para la población sonorense.

Asimismo, subrayó que Sonora mantiene una relación histórica con Arizona, consolidada por más de 60 años de cooperación a través de la Comisión Sonora-Arizona, lo que ha permitido fortalecer una dinámica económica estratégica en la región.

Alianza Sonora-Arizona-Taiwán impulsa inversión y tecnología

La presentación del Polo de Desarrollo en Hermosillo contempla la consolidación de la alianza Sonora-Arizona-Taiwán, enfocada en la atracción de inversiones, formación de talento especializado y complementariedad industrial.

Además, el proyecto integra un enfoque social mediante infraestructura energética sustentable, como la instalación de módulos solares en hogares vulnerables, así como la creación de centros de investigación y desarrollo vinculados a la industria tecnológica.

Polos de Desarrollo colocan a Sonora como clave en la economía global. (Cortesía)

Con esta estrategia, Sonora avanza para convertirse en líder nacional en innovación, desarrollo tecnológico y atracción de inversiones estratégicas, fortaleciendo su papel como puerta de entrada a la nueva economía global.

En el evento participaron representantes del sector energético, económico y tecnológico, quienes respaldaron el potencial del estado como un destino competitivo para la inversión internacional.