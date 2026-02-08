El gobernador Alfonso Durazo Montaño, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, impulsa el fortalecimiento de la red hospitalaria del IMSS e IMSS-Bienestar en Sonora, con una inversión histórica de 40 mil millones de pesos destinada a nueva infraestructura, equipamiento médico, personal especializado y abasto de medicamentos.

El mandatario estatal destacó que, gracias a esta coordinación con el Gobierno de México, se han consolidado seis nuevos hospitales de primer nivel en los municipios de Etchojoa, Navojoa, Vícam, Guaymas, Hermosillo y San Luis Río Colorado, lo que amplía la cobertura médica y posiciona a Sonora como referente nacional en salud pública.

Actualmente, ya inició operaciones el Hospital Comunitario IMSS-Bienestar en Vícam, un proyecto clave para garantizar atención médica gratuita y de calidad a comunidades históricamente marginadas.

Alfonso Durazo fortalece la red hospitalaria del IMSS en Sonora

En San Luis Río Colorado, el 30 de marzo de 2025 comenzó la construcción del nuevo Hospital General de Zona del IMSS, con capacidad para 120 camas y una inversión de 3 mil 870 millones de pesos, que beneficiará a 128 mil derechohabientes.

Este nuevo hospital sustituirá al antiguo Hospital General de Subzona No. 12, ampliando la atención médica con 24 especialidades y una mayor capacidad hospitalaria.

En Hermosillo, el Hospital General de Zona No. 15 del IMSS “Ernesto Ramos Bours” será transformado en Hospital Universitario, permitiendo que 100 egresados anuales de Medicina de la Universidad de Sonora (Unison) puedan realizar su especialización.

Alfonso Durazo informó que ya inició la instalación de equipamiento por parte del IMSS, como parte del rescate integral del nosocomio, con una inversión superior a mil millones de pesos entre remodelación y tecnología médica de vanguardia.

Claudia Sheinbaum impulsa nuevos hospitales estratégicos en Sonora

Para Guaymas, la presidenta Claudia Sheinbaum aprobó la construcción de un nuevo hospital del IMSS, con una inversión cercana a 4 mil millones de pesos, que beneficiará a más de 162 mil derechohabientes del sur del estado.

Este hospital sustituirá al actual nosocomio con más de 66 años de antigüedad y contará con 120 camas, además de servicios de Medicina Familiar, Nutrición, Imagenología, Rayos X, Ultrasonido, Urgencias y atención ambulatoria, garantizando instalaciones modernas y atención médica de calidad.

Como parte del Plan de Justicia de los Pueblos Originarios, también se construyó el Hospital Rural IMSS-Bienestar de Vícam Switch, uno de los compromisos con las comunidades de la etnia Yaqui.

Este hospital requirió una inversión de 502 millones de pesos y cuenta con 30 camas censables, 16 consultorios, dos quirófanos, albergue, laboratorio, farmacia y 56 médicos, beneficiando directamente a alrededor de 50 mil habitantes.

En tanto, el Hospital General de Zona del IMSS en Navojoa registra un avance del 96 por ciento, con una inversión de 2 mil 227 millones de pesos en obra civil y equipamiento, y beneficiará a más de 96 mil personas de Álamos, Huatabampo, Etchojoa, Villa Juárez y Navojoa. Su entrada en operación está prevista para septiembre próximo.

Finalmente, en Etchojoa, se proyecta la creación del Hospital Universitario IMSS-Bienestar de la Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE), con una inversión inicial de 19 millones de pesos, respaldada por el Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual atenderá tanto la formación médica como la demanda de servicios de salud en la región.

Con estas acciones, los gobiernos de Sonora y México refrendan su compromiso con el fortalecimiento del sistema de salud y el bienestar de las y los sonorenses.