Alfonso Durazo Montaño realizó una gira de trabajo por Dallas, Texas, donde presentó las ventajas competitivas que ofrece Sonora, con el objetivo de atraer nuevas inversiones y consolidar a la entidad como un polo de desarrollo tecnológico, industrial y sustentable a nivel internacional.

Durante los encuentros con empresarios interesados en establecer proyectos en la región, el gobernador destacó que el crecimiento económico del estado se encuentra impulsado por el Plan Sonora de Energías Sostenibles, una iniciativa clave para la transformación productiva y la transición energética en el norte del país.

Alfonso Durazo presenta ventajas competitivas del Plan Sonora

Alfonso Durazo subrayó que Sonora ofrece condiciones sólidas para la inversión en sectores estratégicos como la electromovilidad, los semiconductores y la generación de energía limpia, posicionándose como un eje fundamental de la transición energética en Norteamérica.

Los empresarios que participaron en los encuentros en Dallas previamente visitaron Sonora para conocer de primera mano el alcance del proyecto, así como las condiciones de infraestructura, capital humano y desarrollo logístico que ofrece la entidad.

Alfonso Durazo Montaño afirmó que los resultados del Plan Sonora ya son tangibles y de alto impacto económico y social.

El Plan Sonora presenta resultados visibles, poniendo al estado como un modelo de transición energética a nivel global, generando empleos y atrayendo inversiones. Por eso, viajamos hasta Dallas, en donde nos reunimos con un grupo de empresarios interesados en invertir en el aprovechamiento de fuentes energéticas renovables. Alfonso Durazo

Alfonso Durazo promueve el Plan Sonora como motor de inversión y desarrollo en Texas. (Cortesía)

Alfonso Durazo destaca inversiones estratégicas y desarrollo de talento

El gobernador resaltó la inversión de 16 mil millones de dólares en la planta de licuefacción en Puerto Libertad, la cual genera empleo para más de 30 mil personas.

Asimismo, la construcción del parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica en Puerto Peñasco, con una inversión de mil 600 millones de dólares, considerado un emblema del potencial energético del estado.

En materia educativa, destacó que el Plan Sonora impulsa el desarrollo de talento humano especializado mediante becas, programas del Centro de Diseño de Semiconductores y esquemas de movilidad académica con Taiwán, acciones que fortalecen la transición energética y el desarrollo tecnológico, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

También señaló como logros estratégicos la modernización del Puerto de Guaymas y el corredor seguro, proyectos que incrementan la competitividad logística del estado y potencian la llegada de nuevas inversiones, detonando una nueva etapa de crecimiento económico y mejora en la calidad de vida de las y los sonorenses.

La presentación en Dallas forma parte de una agenda internacional de promoción del Plan Sonora, con la que el gobernador busca fortalecer la confianza de inversionistas y consolidar a Sonora como referente mundial en energías limpias, innovación y desarrollo sustentable.