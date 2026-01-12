El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, extendió la invitación a disfrutar del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2026, el encuentro internacional de bel canto más importante de Latinoamérica, que se realizará del 23 al 31 de enero en el Pueblo Mágico de Álamos.

El mandatario estatal destacó que, a 11 días de su arranque, Álamos se encuentra listo para recibir a miles de visitantes, quienes podrán disfrutar de una amplia oferta cultural que reúne distintos géneros musicales con artistas locales, nacionales e internacionales.

Alfonso Durazo impulsa la cultura y el turismo en Sonora con el FAOT 2026

La edición 41 del FAOT contará con una cartelera de alto nivel que conjuga el bel canto con propuestas contemporáneas, con la participación de reconocidas voces de la ópera como:

María Katzarava

Filippa Giordano

Ainhoa Arteta

Ailyn Pérez, quien recibirá la Medalla Alfonso Ortiz Tirado 2026

Asimismo, en los distintos foros del festival se presentarán artistas de amplia trayectoria y proyección internacional como Erik y Mía Rubín, Marta Sánchez, Charles Ans, Rocío Banquells, Sergio Arau, Andrés Obregón, Kakalo y Ale Zéguer, entre otros.

Alfonso Durazo subrayó que el festival honra la memoria del tenor sonorense Alfonso Ortiz Tirado, al tiempo que impulsa la economía local, promueve el acceso gratuito a la cultura y consolida a Álamos como un referente cultural a nivel nacional e internacional.

Alfonso Durazo destacó que el FAOT 2026 reunirá arte, cultura y tradición en Álamos. (Cortesía )

FAOT 2026 proyecta a Sonora a nivel internacional

El gobernador anunció que el FAOT 2026 contará con la participación de Marruecos y Aguascalientes como país y estado invitados de honor, fortaleciendo el intercambio cultural y la proyección internacional de Sonora a través del arte, el turismo y la identidad regional.

Lo más valioso del FAOT es que año con año une familias en las plazas, conciertos y calles empedradas del Pueblo Mágico de Álamos en una fiesta donde se expresa el arte, cultura y recreación gratuita para todas y todos los visitantes demostrando al mundo la calidez de las y los sonorenses. Alfonso Durazo

El festival contará con múltiples sedes emblemáticas de Álamos, como el Palacio Municipal, el Museo Costumbrista, el Templo de la Purísima Concepción y La Ramada, Casa de los Pueblos Originarios, además de espacios dedicados a juventudes y a las expresiones culturales de las etnias sonorenses.

La programación completa del FAOT 2026 y otras actividades culturales del estado pueden consultarse en isc.sonora.edu.mx y en las redes sociales oficiales.