Sonora continúa consolidándose como un polo estratégico para la inversión, pues el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio a conocer la empresa francesa Latécoere, líder en el sector aeroespacial, manifestó su interés en establecer en la entidad una academia especializada en arneses y sistemas de interconexión, lo que fortalecería el desarrollo industrial y la formación de talento local.

Latécoere busca impulsar la capacitación y desarrollo tecnológico en Sonora

Este anuncio se reveló tras una reunión del gobernador con ejecutivos de alto nivel de Boeing, empresa cliente de Latécoere, en la que se acordó dar seguimiento a esta iniciativa, con el objetivo de fortalecer la capacitación técnica, la actualización tecnológica y la competitividad del sector aeroespacial en Sonora.

“Entramos en una nueva etapa en el estado en la que grandes empresas internacionales están convencidas del potencial de Sonora para llegar a invertir y consolidar en nuestro territorio la expansión de su giro industrial; sin duda contamos con la mejor mano de obra, altamente capacitada, y un escenario ejemplar para el desarrollo y la generación de más empleos” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

De concretarse el proyecto, la academia ofrecería una amplia gama de servicios especializados como talleres técnicos, certificaciones, programas de formación empresarial y consultoría, con el objetivo de consolidar a Sonora como un centro de desarrollo altamente calificado, con estándares internacionales.

Latécoere busca abrir una academia de capacitación en Sonora (Cortesía)

Gobernador Alfonso Durazo impulsa atracción de inversión extranjera

La posible llegada de Latécoere se alinea con el Plan Sonora de Desarrollo Sostenible, estrategia que ha posicionado a la entidad como un estado facilitador de inversiones de alto valor económico, al tiempo que se promueve el crecimiento industrial con visión a largo plazo.

Latécoere es un proveedor estratégico de empresas líderes del sector aeroespacial como Boeing, Airbus, Safran, Thales, Bombardier y Global. La compañía mantiene un récord destacado en calidad y cumplimiento, reconocimiento que también ha sido atribuido a la mano de obra sonorense.

Actualmente, Latécoere cuenta con cuatro plantas industriales en Hermosillo, donde emplea a mil 526 trabajadores, considerados altamente capacitados y pieza clave para el fortalecimiento del sector aeroespacial de la entidad.

Los centros de manufactura instalados en la capital sonorense producen aeroestructuras, sistemas de interconexión, partes detalladas y materiales compuestos, consolidando a Hermosillo como un nodo industrial estratégico a nivel nacional e internacional.

Con este tipo de alianzas, Sonora refuerza su posicionamiento como uno de los estados con mayor confianza para la inversión extranjera, generación de empleo especializado y crecimiento sostenido de su industria aeroespacial.