El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, supervisó los avances en el rescate del Bosque Urbano La Sauceda, proyecto que inició en marzo de 2025 y que busca consolidarse como un punto de encuentro para el sano esparcimiento y la convivencia familiar en Hermosillo.

Durante el recorrido, el mandatario estatal destacó el progreso significativo en este espacio, considerado un símbolo de la identidad de la capital sonorense, donde actualmente avanza la segunda etapa de rehabilitación en distintas áreas del parque.

Entre las acciones en desarrollo se encuentran mejoras en el estanque para lanchitas, la trotapista y la rehabilitación del Museo La Burbuja, uno de los espacios más representativos del complejo recreativo.

Alfonso Durazo precisó que para esta segunda etapa se destinará una inversión de 201 millones de pesos para intervenir 10 hectáreas del parque, donde se contempla la construcción y rehabilitación de diversas áreas, entre ellas:

Paisajismo y andadores

Área de juegos en la zona norte

Espacio de meditación

Ágora y pabellón escultórico

Cafetería

Laboratorio de educación ambiental

Sanitarios

Edificio de taquilla acuafantástico

Acceso poniente y edificio del tren oriente

Arcade y oficinas administrativas

Anfiteatro

Skate park

Río lento y zona de patinaje recreativo

Módulo de comercio

Andador principal

Infraestructura de media tensión

Estacionamiento norte

Sistema fotovoltaico

Rehabilitación del Museo La Burbuja

Alfonso Durazo impulsa rehabilitación de La Sauceda y reabrirá La Burbuja. (Cortesía)

Alfonso Durazo refrenda su compromiso con espacios públicos para las familias

El gobernador subrayó que La Sauceda volverá a ser un espacio de recreación digno, seguro y gratuito para todas las familias sonorenses.

Vamos a convertir a La Sauceda en un orgullo de las y los hermosillenses, en un espacio natural para el esparcimiento social y familiar gratuito, y en un punto de atracción incluso para quienes visiten la ciudad. Alfonso Durazo

En cuanto al Museo La Burbuja, informó que cuenta con una inversión de 9.5 millones de pesos y presenta un avance del 11%, con trabajos de limpieza, retiro de mobiliario, demolición de muros interiores y adecuaciones en instalaciones hidrosanitarias.

Por su parte, la rehabilitación del estanque para lanchitas, con una inversión de 6.5 millones de pesos, registra un avance del 85%, e incorpora nueva infraestructura hidráulica para recirculación de agua, sistemas de nebulización y aspersores, además de estructuras de sombra, andadores, barandales y pasamanos.

La trotapista, con una inversión de 9.9 millones de pesos, alcanza un avance del 93 por ciento, con la colocación de superficie de tartán, mejoras para actividades deportivas y la construcción de una cuneta para desagüe pluvial.

Finalmente, Alfonso Durazo Montaño destacó que desde la reapertura del Bosque Urbano La Sauceda se han realizado acciones de forestación, logrando la plantación de más de siete mil árboles, como parte del compromiso con el medio ambiente y la recuperación de espacios públicos en Sonora.