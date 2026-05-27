El gobernador Alfonso Durazo Montaño inició la entrega de tarjetas bancarias a las y los beneficiarios de las becas Rita Cetina Gutiérrez, dirigidas a estudiantes de primarias públicas en Sonora.

Para el ciclo escolar 2025-2026, el programa contempla beneficiar a 194 mil 994 alumnas y alumnos, quienes recibirán un apoyo único de 2 mil 500 pesos, como parte de una inversión total de 487 millones 485 mil pesos en la entidad.

La estrategia cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y forma parte de una política educativa que busca garantizar el acceso universal a la educación.

Becas Rita Cetina beneficiarán a más de 194 mil estudiantes de primaria en Sonora

El mandatario estatal, acompañado por el secretario de Educación en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, reiteró que este programa busca fortalecer el desarrollo académico y personal de la niñez sonorense.

Asimismo, destacó que la educación es un derecho y no un privilegio, por lo que este esquema de becas tiene carácter universal, permitiendo que todas y todos los estudiantes accedan a este apoyo sin importar su condición económica.

Durazo Montaño hizo un llamado a aprovechar este beneficio para potenciar el crecimiento personal y profesional de las y los estudiantes.

Más de 194 mil alumnos reciben becas Rita Cetina en Sonora: Alfonso Durazo. (Cortesía )

En 2025, más de 126 mil jóvenes de secundaria se incorporaron al programa de becas Rita Cetina, lo que, junto con la iniciativa Sonora de Oportunidades, permite ampliar la cobertura educativa en todos los niveles en el estado.

Durante el evento estuvieron presentes autoridades educativas y legislativas, quienes destacaron la importancia de estos apoyos para mejorar las condiciones de vida y fomentar el desarrollo de la niñez en Sonora.