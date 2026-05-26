Alfonso Durazo Montaño entregó 657 becas a atletas, entrenadores y jóvenes promesas deportivas en Sonora, como parte del programa Codeson 2025, con una inversión de 31 millones 272 mil pesos.

El gobernador reconoció el esfuerzo, disciplina y compromiso de quienes representan al estado en competencias nacionales e internacionales, destacando el impulso al deporte como una prioridad de su administración.

Alfonso Durazo impulsa oportunidades para jóvenes deportistas en Sonora

El mandatario estatal subrayó que el apoyo al deporte forma parte de una política pública enfocada en abrir oportunidades reales para las juventudes sonorenses, así como en fortalecer su desarrollo integral.

Durazo explicó que estos recursos permiten que atletas y entrenadores cuenten con mejores condiciones para su preparación, lo que se traduce en un mejor rendimiento y resultados deportivos.

Durante la actual administración, el Gobierno de Sonora ha entregado más de 606 mil becas, con una inversión acumulada superior a 3 mil 666 millones de pesos entre 2022 y 2026, lo que refleja un crecimiento sostenido en el apoyo a estudiantes y deportistas.

Tan solo en 2026, el presupuesto destinado a becas asciende a mil millones de pesos, consolidando una de las estrategias más importantes para el desarrollo juvenil en la entidad.

Sonora impulsa a atletas: Durazo otorga 657 becas deportivas. (Cortesía)

En el evento participaron diversas autoridades, entre ellas Lorenia Valles, senadora por Sonora; Javier Lamarque Cano, alcalde de Cajeme; y Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo estatal, así como representantes del Congreso local y del sector educativo y deportivo.

También estuvieron presentes titulares de instituciones como la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, el Instituto Sonorense de la Juventud y el Instituto de Becas y Crédito Educativo, quienes forman parte de la estrategia para fortalecer el deporte en la entidad.