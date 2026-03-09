El gobernador Alfonso Durazo Montaño fortaleció el modelo de protección para las mujeres en Sonora mediante el Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (SALVA). Esta estrategia integral ha permitido realizar más de 360 mil acciones de atención, prevención y acompañamiento desde el año 2021.

En conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el mandatario estatal reafirmó su compromiso de implementar políticas públicas que aseguren la paz y el bienestar. Para la administración sonorense, la protección de los derechos de las ciudadanas se mantiene como la máxima prioridad de la agenda de gobierno.

Alfonso Durazo garantiza justicia y entornos seguros en Sonora

Como parte de estos esfuerzos, se ha brindado seguimiento especializado a 165 mil 485 familias tras reportes de violencia recibidos a través de la línea de emergencia 9-1-1.

El Gobierno de Sonora ofrece una respuesta institucional profesional que incluye canalización y apoyo cercano a las víctimas de agresiones de género.

Asimismo, se han otorgado más de 11 mil asesorías jurídicas gratuitas con el fin de robustecer la cultura de la denuncia en la entidad. Este acompañamiento legal permite que las sonorenses ejerzan plenamente sus derechos humanos y cuenten con el respaldo del Estado para enfrentar situaciones de riesgo.

Sistema SALVA en Sonora: Alfonso Durazo reporta 360 mil acciones de apoyo (Cortesía )

Alfonso Durazo proyecta red estatal de 20 Centros LIBRE para el bienestar

Para prevenir incidentes, se instalaron 3 mil 198 Zonas SALVA distribuidas en los 72 municipios del estado, funcionando como puntos de auxilio inmediato.

Además, el programa ha capacitado a más de 100 mil personas en escuelas y colonias para sensibilizar a la sociedad sobre la erradicación de la violencia.

En el rubro de atención directa, Durazo Montaño destacó la operación de 19 Centros LIBRE, con la meta de alcanzar las 20 sedes antes de finalizar el año. Estos espacios brindan servicios integrales que incluyen apoyo psicológico y asesoría legal para fomentar el bienestar de las mujeres.

Durante el último año, se registraron cerca de 50 mil servicios especializados, sumando un total de 360 mil 493 acciones de apoyo desde el inicio de la gestión. Alfonso Durazo refrendó su compromiso de actuar con firmeza y sensibilidad para asegurar que cada sonorense disfrute de una vida libre de violencia.