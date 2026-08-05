Una aeronave Cessna 206 se desplomó la tarde de este martes 4 de agosto, cerca del Rancho El Charolis, en Hermosillo, Sonora; hay tres heridos.

De acuerdo con Protección Civil de Sonora, las tres personas reciben atención médica y medios reportan que no habrían recibido heridas de gravedad.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una razón detrás del desplome de la aeronave Cessna 2026, ni se ha mencionado si se abrirá una carpeta de investigación.

Aeronave Cessna 206 se desploma en Rancho El Charolis, Hermosillo

Alrededor de las 17:50 horas, una aeronave tipo Cessna se desplomó en el km 24 de la carretera Hermosillo-La Colorada, cerca del Rancho El Charolais, lo que provocó una fuerte movilización.

Los tres tripulantes de la aeronave habrían resultado lesionados; sin embargo, reportan que no de gravedad y que serían atendidas por paramédicos que acudieron al lugar.

Los Bomberos de Hermosillo notificaron vía redes sociales que los tripulantes de la aeronave Cessna 206 son hombres y que fueron trasladados a un hospital para su valoración.

Junto al cuerpo de bomberos también estuvieron servicios de emergencia que realizaron las labores de auxilio y también aseguraron el área, así como la aeronave tipo Cessna 2026.

Desplome de aeronave cerca del Rancho El Charolais, en Hermosillo, deja tres heridos (Captura de pantalla)

Serían las autoridades aeronáuticas quienes realizarán las investigaciones correspondientes, aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha ratificado.

Aeronave Cessna 206: lo que se sabe de la caída y trayectoria

De manera extraoficial se apunta que la aeronave Cessna 2026 despegó de la pista Las Glorias, a la altura del kilómetro 26, sobre la misma carretera Hermosillo-La Colorada.

Se presume también que la aeronave viajaba rumbo a Culiacán, Sinaloa cuando, por una posible falla mecánica, perdió altura poco después del despegue, lo que provocó su desplome.