La tarde de este sábado, en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca “Mariano Matamoros”, en Morelos, tuvo lugar un accidente de una avioneta Cessna 150; pasajeros resultaron heridos y esto es lo que pasó.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestra el fuego que derivó del accidente de la avioneta en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, el cual las autoridades ya investigan para deslindar responsabilidades.

Ante el accidente en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, el Grupo Aeroportuario de la Secretaría de Marina dio a conocer los detalles sobre lo ocurrido con la avioneta Cessna 150, confirmando a su vez que no hubo muertos.

Avioneta Cessna 150 sufre accidente en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca; esto es lo que pasó

Fue alrededor de las 17:00 horas que se dio a conocer el accidente de una avioneta Cessna 150 en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, durante su aterrizaje en la pista 21.

Al momento se señaló que en la avioneta Cessna 150 viajaban dos personas, quienes tuvieron el accidente en el primer tercio de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca.

Tras accidente, se señaló que los dos pasajeros de la avioneta Cessna 150 resultaron ilesos, aunque esta versión fue corregida posteriormente por la dependencia de Protección Civil de Morelos, quienes señalaron que hubo dos heridos.

Sin embargo, las lesiones fueron leves, como explicó Protección Civil tras el accidente ocurrido en la zona de pistas del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, aunque no ha brindado más actualizaciones sobre su estado de salud.

Asimismo, se reveló que la avioneta Cessna 150 formaba parte del Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional, que de momento no ha realizado ningún pronunciamiento tras accidente de hoy sábado 16 de agosto.

#BREAKING 🚨 | Accidente en el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros (#Cuernavaca) 🇲🇽

El día de hoy, un #Cessna152 (matrícula XB-JNK) sufrió un accidente durante el aterrizaje en el primer tercio de la pista 21 del Aeropuerto de Cuernavaca (CVJ). pic.twitter.com/Q7ZV3JlJ0Q — Transponder 1200 (@Transponder1200) August 16, 2025

Accidente en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca: Esto dijeron las autoridades sobre lo ocurrido con la avioneta Cessna 150

Tras el accidente en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, el Grupo Aeroportuario Marina compartió un comunicado sobre lo ocurrido alrededor de las 15:10 horas con la avioneta Cessna 150 de matrícula XB-JNK.

GAM confirmó que la avioneta Cessna pertenece al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional y estaba en un vuelo de adiestramiento que terminó en el accidente y quemaduras de primer y segundo grado para instructor y alumno.

El grupo añadió que ambos fueron trasladados de emergencia a un hospital cercano mientras personal aeroportuario continuaba brindando servicio en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca.

Además de señalar que a través de la administración del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca se coadyuvarán las investigaciones derivadas del accidente con la avioneta Cessna 150.