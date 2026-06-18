El consumo impulsado por el antojo y las decisiones espontáneas está transformando los hábitos de los mexicanos, una tendencia que también se refleja en el crecimiento del segmento de bebidas alcohólicas listas para tomar (RTD). En este contexto, Sol Mezclas, de HEINEKEN México, apuesta por nuevas experiencias y estrategias para conectar con los consumidores.

De acuerdo con datos de Samy Alliance, este segmento registró un crecimiento promedio anual de 35 por ciento entre 2018 y 2022 y proyecta una expansión acumulada de 36.8 por ciento hacia 2027.

Sol Mezclas apuesta por el sabor y la practicidad

La marca Sol Mezclas ha desarrollado una propuesta inspirada en una práctica arraigada en México: mezclar cerveza con distintos ingredientes para intensificar el sabor.

Según la directora de Marketing de Marcas Regionales y Beyond Beer de HEINEKEN México, Diana Lozada, Sol Mezclas fue pionera en trasladar esa experiencia a un formato listo para consumir.

Con Sol Mezclas buscamos llevar esa experiencia a un formato práctico, listo para disfrutarse en cualquier momento. Diana Lozada, directora de Marketing de Marcas Regionales y Beyond Beer de HEINEKEN México

De acuerdo con el estudio Future of Beer & Beyond 2025, elaborado por Ipsos, 63 por ciento de los consumidores mexicanos valora las experiencias sensoriales y seis de cada diez priorizan disfrutar el presente.

La marca de HEINEKEN México busca conectar con consumidores jóvenes a través de experiencias interactivas. (CORTESÍA )

Campaña “Se Antoja” busca conectar con consumidores jóvenes

Con la plataforma “Se Antoja”, la marca retoma una expresión popular para conectar con las decisiones de consumo espontáneas y los momentos de convivencia.

Además de participar en festivales como Tecate Pa’l Norte y EDC México, Sol Mezclas desarrolló la experiencia interactiva “Se Antoja Darle Play”, diseñada para transformar los tiempos de espera en espacios de entretenimiento y conexión con la marca.

La iniciativa estará disponible en puntos de alto tránsito como el Tren Suburbano, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la aplicación de Uber.

Además, a través de esta dinámica, los usuarios podrán participar en un videojuego interactivo y, al registrarse, obtener una Sol Clamato gratuita mediante Uber Eats.

La estrategia responde a los nuevos hábitos de movilidad y consumo de las generaciones jóvenes. De acuerdo con información de Uber, 71 por ciento de sus usuarios pertenecen a la Generación Z y los millennials.

Con esta plataforma, Sol Mezclas busca fortalecer su presencia en el mercado de bebidas listas para tomar y acercarse a consumidores que privilegian la practicidad y las experiencias compartidas.