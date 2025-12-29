HEINEKEN México reconoció el talento que da vida a la Cerveza Noche Buena, una de las más emblemáticas de la temporada decembrina, elaborada de manera exclusiva en su Planta Toluca, en el Estado de México. Este sitio no solo produce cerveza, sino que mantiene viva una tradición gracias al compromiso y dedicación de quienes impulsan el orgullo cervecero nacional.

La planta mexiquense opera con siete líneas de producción (cinco de botella, una de lata y una de barril) y cuenta con el liderazgo de Amariliz García Solano, directora de la Planta Toluca de HEINEKEN México, cuya visión estratégica representa el empoderamiento femenino dentro de la industria cervecera.

Noche Buena, símbolo de la tradición cervecera en México

En la Planta Toluca se producen nueve marcas del portafolio de HEINEKEN México, incluida la familia Bohemia, lo que reafirma su papel clave dentro de la operación nacional. En conjunto con su equipo, Amariliz García Solano hace posible que cada año el sabor de la temporada llegue a los hogares mexicanos y acompañe sus platillos tradicionales.

En esta planta no solo producimos cerveza; construimos tradición. Cada botella de Noche Buena lleva impreso el talento, la dedicación y el corazón de nuestra gente, quienes la hacen posible cada temporada con los más altos estándares de calidad. Nos llena de orgullo saber que lo que se crea aquí forma parte de las celebraciones de millones de hogares mexicanos. Y más aún, saber que esta planta es ejemplo de innovación y excelencia operativa. Amariliz García Solano

Con más de un siglo de historia, Noche Buena se ha consolidado como una de las cervezas más emblemáticas del país. Su origen se remonta a 1924, cuando el maestro cervecero alemán Otto Neumaier llegó a Orizaba y transformó su pasión por la cerveza en una tradición que ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un símbolo de unión y orgullo cervecero durante las fiestas decembrinas.

Noche Buena y la cocina mexicana se unen para celebrar la temporada

Durante 2025, como parte del reconocimiento a quienes hacen posible esta temporada, la marca colaboró con la chef Lula Martín del Campo, referente de la gastronomía mexicana contemporánea, para crear una propuesta culinaria inspirada en los sabores de invierno, diseñada para maridar con cervezas de la familia Bohemia, incluida la edición estacional Noche Buena.

Platillos como bacalao a la vizcaína, sopa de jitomate rostizado, cerdo glaseado y mousse de chocolate abuelita formaron parte de un menú que enaltece los ingredientes y tradiciones del país, demostrando la versatilidad de Bohemia como cerveza gastronómica.

Este momento representa el cierre perfecto para un año lleno de logros compartidos. Noche Buena no solo es una de nuestras cervezas más queridas, también es el símbolo de todo lo que Bohemia representa: pasión por la excelencia, orgullo por nuestras raíces y la convicción de que cada temporada merece ser celebrada. Alexa López, Brand Manager de Bohemia

Finalmente, HEINEKEN México brindó con Cerveza Noche Buena por el talento que impulsa la Planta Toluca, incluido el liderazgo femenino que hoy fortalece y renueva la tradición cervecera del país.



