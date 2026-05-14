El Senado de la República recibió formalmente una solicitud para que se evalúe la posible desaparición de poderes en el estado de Sinaloa.

La petición fue presentada por la agrupación política nacional "Libres”, la cual señala en el documento que Sinaloa atraviesa una crisis de gobernabilidad tras los señalamientos contra el gobernador Rubén Rocha Moya.

Piden al Senado analizar la desaparición de poderes en Sinaloa

El miércoles 13 de mayo de 2026, la Comisión Permanente del Senado recibió una solicitud de la agrupación “Libres” para analizar una posible desaparición de poderes en Sinaloa.

El documento, remitido a la legisladora Laura Itzel Castillo Juárez, señala que los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo de Sinaloa están bajo control de grupos del crimen organizado.

Ruben Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. (Gobierno de Sinaloa/Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Según “Libres”, Rubén Rocha Moya habría pactado la obtención de su cargo con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Esto se basa en un señalamiento documentado en un expediente criminal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nueva York, el cual acusa al gobernador con licencia de nexos con el crimen organizado.

La petición apela a la fracción V del artículo 76 constitucional, la cual otorga al Senado la facultad para reconocer una ruptura en el orden legal de las entidades federativas.

La organización “Libres” precisa que esta facultad es declarativa y busca activar una intervención federal que garantice la estabilidad y el respeto a la carta magna en Sinaloa.

Con ello, se buscaría convocar a nuevas elecciones y así definir a un nuevo gobernador para la entidad.