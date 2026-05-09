La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que este sábado 9 de mayo se registró un ataque armado contra una vivienda ubicada en la colonia Las Quintas, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y personal ministerial para realizar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con el reporte oficial difundido por la dependencia estatal, las detonaciones fueron notificadas al sistema C4i alrededor de las 10:12 de la mañana, por lo que elementos de seguridad acudieron de inmediato a verificar la situación.

Fiscalía de Sinaloa realiza peritajes tras ataque armado en Las Quintas

Tras arribar al lugar, autoridades confirmaron que el inmueble había recibido impactos de arma de fuego; sin embargo, se detalló que la propiedad se encontraba deshabitada desde hace más de una década.

Las autoridades señalaron que, pese al ataque registrado en esta zona de Sinaloa, no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal permanecieron en el sitio realizando diligencias, levantamiento de indicios y peritajes para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades estatales reiteraron que mantienen operativos de vigilancia y seguimiento en distintos puntos del estado como parte de las acciones de seguridad implementadas en Sinaloa.