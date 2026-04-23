La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) se posiciona como la entidad con más nominaciones en América Latina en los Premios WSIS 2026, el principal reconocimiento internacional en tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo, organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

En esta edición participaron 360 proyectos de más de 50 países. México obtuvo nueve nominaciones, de las cuales cinco corresponden a la ATDT, consolidando su liderazgo regional en innovación digital.

ATDT impulsa innovación con proyectos estratégicos en conectividad e inteligencia artificial

Las iniciativas nominadas de la ATDT abarcan áreas clave como conectividad, inteligencia artificial, gobierno digital e inclusión tecnológica, enfocadas en mejorar la atención ciudadana.

Los proyectos son:

Nube MX, en infraestructura de información y comunicaciones

Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (CPFIA), en desarrollo de capacidades

Llave MX, en gobierno digital

Centro de Procesamiento de Imágenes Satelitales, en ciencia digital

Acceso Digital a Servicios Gubernamentales en Lenguas Indígenas, en inclusión cultural

Estas propuestas fortalecen el objetivo de generar autonomía tecnológica y desarrollar soluciones orientadas al bienestar social y la modernización de servicios públicos.

ATDT posiciona a México en WSIS 2026 con liderazgo tecnológico. (Cortesía )

México destaca en WSIS 2026 y avanza en transformación digital

A nivel global, Asia concentra el mayor número de nominaciones, seguida de África, mientras que América Latina ocupa el tercer lugar.

En este contexto, México es el país de la región con más nominaciones individuales y se ubica en el sexto lugar a nivel mundial, lo que refleja el avance en capacidades tecnológicas del sector público.

Los Premios WSIS contemplan 11 categorías que abarcan desde infraestructura, innovación y acceso al conocimiento, hasta aplicaciones en sectores como gobierno, salud, educación y agricultura, además de priorizar la diversidad cultural y la cooperación internacional.

Los proyectos ganadores serán definidos mediante votación internacional y se darán a conocer en el Foro WSIS 2026, que se realizará en julio en Ginebra, Suiza.

Con estos resultados, la ATDT consolida su papel como referente en transformación digital en América Latina, al impulsar soluciones tecnológicas que buscan atender problemas públicos y mejorar la relación entre gobierno y ciudadanía.