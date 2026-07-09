Un juez determinó no vincular a proceso a Lino Rodríguez González, detenido en la Operativo Enjambre por el delito de secuestro, durante una audiencia celebrada la madrugada de este jueves 9 de julio.

De acuerdo con la información, la Fiscalía del Estado de México (Edomex) no habría presentado suficientes elementos para acreditar su probable responsabilidad en el delito de secuestro y delincuencia organizada.

Juez determina la no vinculación a proceso de Lino Rodríguez y queda en libertad

Un juez determinó este jueves 9 de julio no vincular a proceso a Lino Rodríguez González por secuestro, al considerar que no existen pruebas suficientes para asociarlo con el delito que se le acusa.

Operación Enjambre detiene a funcionario del Edomex acusado de secuestro

Como parte de las tareas del Operativo Enjambre en Edomex, Lino Rodríguez fue detenido el pasado jueves 2 de junio por su presunta responsabilidad en delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Durante la audiencia celebrada en el Centro de Readaptación Social (Cefereso) número 17, el juez declaró inválida la declaración de una víctima que señalaba a Lino Rodríguez de haberla secuestrado.

Dado que la Fiscalía de Edomex no presentó más pruebas, el juez determinó no proceder con la vinculación a proceso y levantar las medidas cautelares, por lo que Lino Rodríguez habría quedado en libertad.

Cabe recordar que, entre las funciones principales de Lino Rodríguez en el Edomex, se encontraba la de vincular al gobierno con la zona sur del estado, ayudando en la resolución de conflictos y necesidades.