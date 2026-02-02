La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la construcción de 17 Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) en 11 entidades del país, así como la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Tlaxcala, registra un avance global de 96.3 por ciento.

Las obras de infraestructura educativa se desarrollan en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los gobiernos estatales, como parte del proyecto del Gobierno de México para ampliar el acceso a la educación media superior y superior.

SICT reporta conclusión de planteles en Hidalgo y Querétaro

En los estados de Hidalgo y Querétaro, los planteles ubicados en Tizayuca y El Marqués ya se encuentran totalmente concluidos.

El CBTIS 293 de Hidalgo contó con una inversión de 49.7 millones de pesos y tendrá capacidad para 900 alumnos, beneficiando a jóvenes de Tizayuca y Tolcayuca, así como de Zumpango, Hueypoxtla, Temascalapa y Tecámac, en el Estado de México.

Por su parte, el CBTIS 304 de Querétaro requirió 50 millones de pesos en obra y 18 millones en equipamiento, y atenderá a mil 80 estudiantes. Su construcción generó 200 empleos directos y 500 indirectos.

Ambos planteles cuentan con 12 aulas, laboratorios, talleres, aula de cómputo, cancha multifuncional, plaza cívica, áreas verdes, oficinas administrativas y equipamiento básico.

Los otros 15 planteles de educación media superior presentan avances significativos en distintas entidades:

Baja California: Tijuana, 89%

Chihuahua: Juárez, 99%

Estado de México: Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco, 96.7%

Guanajuato: León, 98%

Jalisco: El Salto, 95%

Nuevo León: Juárez y García, 95.5%

Oaxaca: San Blas Atempa, 95%

Puebla: Cuautlancingo, 93%

Yucatán: Mérida, 98%

UNRC en Tlaxcala y expansión de la infraestructura educativa

En el caso de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, ubicada en San Luis Teolocholco, Tlaxcala, la obra registra un avance de 96 por ciento y una inversión de 130 millones de pesos.

El campus contará con una superficie total de 13 mil 833 metros cuadrados, de los cuales 6 mil 440 metros cuadrados corresponden a la primera etapa de construcción.

La SICT detalló que, en conjunto, los proyectos que se desarrollan en 12 estados representan una inversión total de mil 277 millones de pesos, en beneficio de más de 19 mil 500 estudiantes de nivel medio superior y superior.

SICT reporta avanza del 96.3% en nuevos bachilleratos de Tlaxcala. (Cortesía)

En total, se edificarán 204 aulas para 18 mil 360 alumnos de bachillerato y, en su primera etapa, 20 aulas para mil 200 estudiantes de la UNRC.

Con estas acciones, la SICT retoma su papel en obra civil educativa, ampliando su labor más allá de carreteras, aeropuertos y puertos, y refuerza la política educativa del Gobierno de México para acercar las escuelas a las y los jóvenes.