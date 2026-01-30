El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dio a conocer que se invertirán 21 mil 419 millones de pesos en obras de infraestructura carretera y educativa en Baja California, lo cual generará alrededor de 64 mil 257 empleos.

MegaBachetón 2026 y nuevas vialidades en Baja California

Durante la Conferencia del Pueblo, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, explicó que el paquete de obras contempla proyectos prioritarios para atender rezagos históricos, mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial ante fenómenos naturales.

Entre las acciones prioritarias se encuentra la reconstrucción de los puentes: Arrastras, Agua Amarga, San Hipólito y La Gringa, con una inversión de 316 millones de pesos; de los cuales tres puentes serán terminados en febrero, mientras que el último se concluirá en junio.

El funcionario explicó que, como parte del MegaBachetón 2026, la SICT destinará 2 mil 274 millones de pesos para atender 2 mil 469 kilómetros de la red carretera federal libre de peaje en Baja California. Los trabajos incluirán 555 kilómetros de pavimentación, bacheo en mil 914 kilómetros y modernización del señalamiento de rutas clave como las carreteras 1, 2, 3, 5 y 12, así como los corredores Pacífico y Peninsular.

Por otra parte, dio a conocer que con BANOBRAS se trabaja en un Bypass en la autopista Tijuana-Ensenada, proyecto que contará con cuatro carriles, puentes, entronques y un túnel para reducir la congestión vehicular. Además, con una inversión de 4 mil 300 millones de pesos, se trabaja en la construcción de un tramo de 25 kilómetros entre Jatay y el Libramiento Ensenada, paralelo a la carretera 1D.

De igual manera, a través de la SEDENA se trabaja en la construcción del Viaducto elevado de Tijuana con una inversión de 14 mil millones de pesos para una longitud de 11 kilómetros. El primer tramo ya está concluido y el segundo abrirá a la circulación en febrero, lo que facilitará el acceso al aeropuerto.

En materia educativa, se informó que avanza la construcción y ampliación del Bachillerato Tecnológico de Tijuana, con una inversión total de 67 millones de pesos, además de un presupuesto adicional de 29 millones, para sumar un total de 96 mdp.

Finalmente, dio a conocer la próxima inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que contará con 60 aulas, laboratorios, biblioteca y áreas deportivas.