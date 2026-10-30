La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el crecimiento industrial de Hidalgo y su capacidad para atraer nuevas inversiones, durante la inauguración del primer Centro de Distribución Robótica de Mercado Libre y la primera etapa de Laboratorios Carnot, en el Parque Industrial Platah, en Villa de Tezontepec.

Acompañada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, la mandataria federal encabezó ambos actos como parte de su decimoséptima visita a la entidad. Los proyectos representan inversiones millonarias y contemplan la generación de empleos, así como el fortalecimiento de las actividades industriales y logísticas del estado.

Sheinbaum destaca desarrollo económico e inversión industrial en Hidalgo

Durante el evento, Claudia Sheinbaum señaló que el crecimiento económico debe estar acompañado de bienestar y una distribución de la riqueza, por lo que destacó la importancia de impulsar tanto las grandes inversiones como las actividades económicas desde las comunidades.

Nosotros tenemos una visión del desarrollo económico. Es una visión de desarrollo sustentable. Es decir, que no sólo se trata de crecimiento; no puede haber crecimiento sin bienestar, sin distribución de la riqueza. Nosotros creemos en la inversión de arriba y también la inversión desde abajo. La cual nos permite mayor bienestar. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta también destacó que, desde 2018, el incremento al salario mínimo ha fortalecido el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Añadió que la ampliación del acceso a la educación media superior y superior contribuye a formar personal especializado, una de las fortalezas del país ante los procesos de tecnificación y desarrollo industrial.

Por su parte, Julio Menchaca afirmó que los nuevos proyectos reflejan el aprovechamiento del respaldo del Gobierno de México y el trabajo realizado por su administración para generar condiciones que favorezcan la inversión.

El gobernador aseguró que, durante los cuatro años de su gestión, se ha superado la inversión privada registrada en tres administraciones anteriores. También reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar proyectos en Hidalgo.

En tanto, el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que el crecimiento de la entidad responde al apoyo del Gobierno de México, la coordinación con los sectores industrial y académico, así como a la conducción de la administración estatal.

Hidalgo inaugura centros de Mercado Libre y Laboratorios Carnot con millonarias inversiones (Gerardo)

Mercado Libre y Laboratorios Carnot impulsan inversiones y empleos en Hidalgo

Uno de los proyectos inaugurados fue el primer Centro de Distribución Robótica de Mercado Libre, que cuenta con tecnología para procesar más de 6.8 millones de pedidos mensuales, con una proyección de alcanzar los 15 millones en 2027.

David Geisen, vicepresidente senior de Marketplace Hispano y Country Lead de Mercado Libre en México, destacó que la empresa ha contribuido durante 27 años al desarrollo económico y social del país.

El directivo recordó que en junio pasado la compañía anunció una inversión de 4 mil 600 millones de dólares y la expectativa de generar más de 8 mil 500 nuevos empleos.

También señaló que el ecosistema de Mercado Libre generó 106 mil millones de pesos en la economía mexicana durante el año anterior y que más de un millón de pequeñas y medianas empresas forman parte de Mercado Libre y Mercado Pago.

Hidalgo inaugura centros de Mercado Libre y Laboratorios Carnot con millonarias inversiones (Gerardo)

Durante la misma jornada se inauguró la primera etapa de Laboratorios Carnot, proyecto que inició operaciones con una inversión de 2 mil 400 millones de pesos, con la previsión de alcanzar los 3 mil 500 millones de pesos.

Guy Jean Savoir, presidente del Consejo de Administración de la compañía, informó que la planta estará dedicada a la producción y almacenamiento de medicamentos y proyecta generar 600 empleos especializados.

El directivo consideró que México tiene la oportunidad de ocupar un lugar central en los cambios que atraviesa la producción y el abastecimiento de insumos para la salud.

Con la puesta en marcha de ambos proyectos, Hidalgo amplía su infraestructura industrial y logística, mientras que la ubicación estratégica de la entidad y la disponibilidad de personal especializado fueron señaladas por las autoridades y representantes empresariales como factores para atraer nuevas inversiones.