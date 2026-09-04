El gobernador Julio Menchaca Salazar encabezó el Noveno Anuncio de Inversiones por un monto de 21 mil 873 millones de pesos, consolidando un total acumulado de 130 proyectos productivos que representan 147 mil 697 millones de pesos en capital privado y la creación de más de 191 mil empleos en los últimos cuatro años.

El mandatario estatal precisó que estas cifras reflejan la confianza del sector empresarial en la entidad y potenciarán el desarrollo económico en las diversas regiones del estado, especialmente en el Polo del Bienestar.

Julio Menchaca presenta 10 nuevos proyectos de inversión en Hidalgo

En esta nueva fase se integran 10 proyectos empresariales de alto impacto para la infraestructura y el empleo en la entidad:

DEWA-Frontier: Desarrollará el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) Reserva Zapotlán con 10 mil 106 millones de pesos.

Cooperativa Cruz Azul: Invertirá 6 mil 500 millones de pesos para modernizar su planta cementera, habilitar un hospital y abrir una nueva línea de producción.

Corporativo Gran Relax Internacional: Destinará 3 mil 500 millones de pesos al desarrollo del complejo “Mundo Charro”.

Transportes Castores: Construirá el centro de distribución “Patio Logístico Tolcayuca” con una bolsa de 500 millones de pesos.

Home Depot: Se establecerá en Tulancingo mediante una inversión de 397 millones de pesos.

Otras inversiones: Plaza Paseo Bonfil (230 mdp), Intebosques con el Ateón Business Park (220 mdp), HiRef México (200 mdp), Grupo Industrial Inmobiliario La Josefina (160 mdp) y Grimex (60 mdp).

Estos desarrollos se suman a 120 anuncios previos. De la cartera total, 75 proyectos ya operan, 23 están en fase de construcción y 22 avanzan en trámites ejecutivos, superando en menos de un sexenio lo atraído por las últimas cuatro administraciones estatales juntas.

Hidalgo suma 130 proyectos de inversión y 191 mil empleos con Julio Menchaca. (LUIS GERARDO QUINTERO GONZALEZ)

Destacan el crecimiento económico e industrial de Hidalgo durante la gestión de Julio Menchaca

El secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, subrayó que esta inyección de capital coloca a Hidalgo en el primer lugar nacional en desempeño económico, con una tasa de crecimiento anual del 8.2%, así como en el primer sitio de actividad industrial, registrando un repunte del 21%. A la par, el empleo formal creció un 15.5% entre septiembre de 2022 y julio de 2026.

Por su parte, directivos de DEWA explicaron que la Reserva Zapotlán abarcará más de 910 hectáreas divididas en cinco etapas industriales y logísticas, mientras que representantes de la Cooperativa Cruz Azul enfatizaron la certidumbre jurídica y el trabajo coordinado que ofrece la actual administración de Julio Menchaca para impulsar el progreso regional.