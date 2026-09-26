El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, inauguró la Feria de San Francisco 2026, que se realizará del 24 de septiembre al 18 de octubre en Pachuca de Soto, con actividades culturales, artísticas, gastronómicas y comerciales.

Durante el evento inaugural, el mandatario estatal destacó la transformación que ha tenido esta celebración y el trabajo de quienes participan en distintos ámbitos para consolidarla como un espacio de promoción de la riqueza cultural, artística y productiva de Hidalgo.

¡Vaya que ha crecido la Feria y vaya que ha sido reflejo del esfuerzo de muchas personas! Estas instalaciones nos permiten apreciar todo lo que tenemos de riqueza en Hidalgo y darle un lugar muy especial a quien, con su cariño, talento y su arte, hoy tienen un espacio muy decoroso y pueden generar también una satisfacción patrimonial. Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo

Julio Menchaca inaugura la Feria de San Francisco 2026 (cortesía )

Feria de San Francisco contará con Pabellón Artesanal renovado

Uno de los espacios destacados de esta edición será el Pabellón Artesanal, cuya techumbre fue remodelada con una inversión de 6 millones 530 mil pesos.

La intervención busca brindar mejores condiciones a las y los maestros artesanos provenientes de 53 municipios de Hidalgo, quienes podrán exhibir y comercializar sus productos durante la feria.

El secretario de Bienestar e Inclusión Social, Ricardo Gómez Moreno, señaló que la remodelación permite contar con espacios adecuados para fortalecer la presencia de las distintas regiones del estado dentro de este encuentro.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Elizabeth Quintanar Gómez, invitó a las familias y visitantes a disfrutar de la oferta de la feria, que incluye un espectáculo de patinaje sobre hielo, el cartel del Teatro del Pueblo, circo y una propuesta gastronómica y artesanal.

Julio Menchaca inaugura la Feria de San Francisco 2026 (cortesía )

Pachuca espera visitantes durante la Feria de San Francisco 2026

El director general de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo, Marco Antonio Aranzabal Juárez, señaló que desde el inicio de la actual administración el recinto ferial ha sido objeto de distintas acciones de modernización, con el propósito de contar con instalaciones dignas, cómodas y seguras para las familias que acuden al espacio.

En tanto, el presidente municipal de Pachuca, Jorge Alberto Reyes Hernández, destacó que la capital hidalguense está preparada para recibir a visitantes durante las semanas que permanecerá abierta la Feria de San Francisco 2026.

Julio Menchaca inaugura la Feria de San Francisco 2026 (cortesía )

El presidente municipal de Pachuca, Jorge Alberto Reyes también señaló que la celebración representa una oportunidad para cientos de comercios y prestadores de servicios, quienes encuentran en esta temporada un espacio para ofrecer sus productos y fortalecer su actividad económica.