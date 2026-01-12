Con la vuelta a clases, Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, dio a conocer que se comenzó la entrega de un millón 53 mil 215 tarjetas del Banco del Bienestar de la Beca Universal Rita Cetina a estudiantes de nivel secundaria de escuelas públicas.

El funcionario señaló que esta beca, impulsada por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, asegura la permanencia escolar de millones de estudiantes en el país.

Beca Rita Cetina beneficiará a más de 8 millones de niñas y niños de primaria

Delgado Carrillo informó que la Beca Universal Rita Cetina para secundaria brinda un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante que se integre, lo que representa un apoyo a las familias e impulsa la permanencia escolar. Asimismo, detalló que en el 2025 se benefició a 8 millones 851 mil 348 estudiantes, con una inversión de más de 76 mil 600 millones de pesos.

Por otra parte, aseguró que, por instrucciones de la presidenta, la beca beneficiará a cerca de 8 millones de niñas y niños de primarias públicas, lo que representa una ampliación de su cobertura, con el objetivo de fortalecer el acceso equitativo a la educación.

Es por eso que, durante el 2026, se beneficiará a más de 22 millones de estudiantes de todos los niveles educativos. Además, como apoyo adicional, la Beca Universal Rita Cetina otorgará a estudiantes de primero a sexto grado de primaria un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por alumna y alumno para útiles y uniformes para el ciclo escolar 2026-2027.

El funcionario aseguró que estas estrategias son parte del segundo piso de la Cuarta Transformación, donde el gobierno reafirma su compromiso con la educación como derecho y no como privilegio.

Finalmente, Mario Delgado afirmó que la Beca Rita Cetina abrió el camino para que mujeres tuvieran acceso a la educación, fortaleciendo la política que reconoce a la educación como una herramienta fundamental de transformación social.