El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que inició la dispersión de recursos correspondientes a los dos primeros bimestres de 2026 (enero-febrero y marzo-abril) de la Beca Gertrudis Bocanegra, con un apoyo de mil 900 pesos para transporte.

Este programa beneficiará a más de 44 mil estudiantes de Educación Superior en Michoacán y forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con una inversión de 163 millones 610 mil 900 pesos.

SEP inicia entrega de becas a universitarios de Michoacán

Mario Delgado detalló que el depósito de los recursos se realiza del 13 al 24 de abril, conforme al calendario oficial de pago, el cual se organiza con base en la primera letra del primer apellido de las y los beneficiarios, publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

El funcionario destacó que este esfuerzo representa un avance significativo en el apoyo a estudiantes universitarios en la entidad, al tratarse de la cifra más alta de beneficiarios registrada en Michoacán.

Asimismo, subrayó que el respaldo económico está dirigido a cubrir gastos de transporte, lo que contribuye a la permanencia y continuidad de los alumnos en el sistema educativo.

Los recursos, agregó, se entregan de manera directa para facilitar el traslado a los centros educativos y reducir las barreras económicas que enfrentan las y los jóvenes.

Beca Gertrudis Bocanegra busca evitar deserción escolar en Michoacán

Mario Delgado reiteró que el compromiso del Gobierno de México es que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos, por lo que se continuará fortaleciendo este tipo de apoyos.

Indicó que la Beca Gertrudis Bocanegra forma parte de las acciones prioritarias del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, orientadas a reducir la desigualdad y ampliar las oportunidades de desarrollo para la juventud.

Finalmente, señaló que la SEP mantendrá la coordinación con autoridades estatales para fortalecer los programas de becas y garantizar el acceso, permanencia y conclusión de estudios en Educación Superior, en línea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).