Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública (SEP), anunció la creación de la Copa Escolar Nacional de Fútbol “Vive saludable, juega feliz”. La iniciativa busca fomentar la actividad física, la convivencia y los hábitos saludables entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país, en el contexto de la Copa del Mundo 2026.

El titular de la SEP destacó que las escuelas serán el punto de partida de este torneo nacional, el cual pretende fortalecer valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto, además de promover un espíritu deportivo permanente desde edades tempranas.

La SEP impulsa la participación de estudiantes de todo el país en torneo escolar

Mario Delgado detalló que en la Copa Escolar Nacional de Fútbol participarán estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad, quienes competirán en etapas escolares, regionales y nacionales, con una convivencia sin precedentes en todo el territorio nacional.

Asimismo, subrayó que la Gran Final se celebrará en el Estadio Olímpico Universitario, uno de los recintos deportivos más emblemáticos de México, lo que busca motivar a las y los estudiantes a integrarse a una actividad que fortalece la cohesión social y el desarrollo integral.

El funcionario federal señaló que cada cancha escolar representa una oportunidad para que las y los estudiantes descubran sus capacidades, fortalezcan su autoestima y vivan experiencias formativas y recreativas dentro y fuera del aula.

La Copa Escolar Nacional de Fútbol se realizará de manera anual

El secretario de Educación Pública precisó que este torneo dará inicio este año 2026 y se llevará a cabo de forma anual, con un enfoque incluyente, donde el protagonismo recaerá en las y los estudiantes, sin distinción entre quienes ya practican el deporte y quienes buscan iniciarse en él.

Aclaró que el objetivo de esta competencia no es identificar al mejor futbolista, sino promover la convivencia, la amistad y la formación de valores a través del deporte escolar.

En este esfuerzo interinstitucional, Mario Delgado destacó la coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Rommel Pacheco, para impulsar un ecosistema nacional de formación futbolística, alineado a la visión del Gobierno de México de consolidar una educación integral y comunidades más activas y saludables.

Finalmente, el titular de la SEP invitó a las comunidades educativas a participar e inscribirse una vez que se publique la convocatoria nacional en los canales oficiales, al reiterar que el deporte escolar es una plataforma de aprendizaje, identidad y bienestar con un legado duradero.