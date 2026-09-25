San Pancho y Sayulita son dos destinos de Riviera Nayarit que reúnen playas, naturaleza, gastronomía y experiencias para quienes buscan conocer el Pacífico desde diferentes perspectivas.

Entre calles llenas de vida, senderos rodeados de naturaleza y actividades dentro y frente al mar, esta zona ofrece opciones que van desde una tarde de snorkel hasta un paseo a caballo al atardecer o una sesión de surf entre las olas.

San Pancho: gastronomía, naturaleza y experiencias frente al Pacífico

Recorrer las calles de San Pancho permite descubrir con calma los colores y detalles que forman parte de la identidad de este destino. El paseo puede continuar con una experiencia gastronómica en IKAN, donde los sabores se convierten en otra forma de conocer la esencia de la localidad.

El Pacífico también es protagonista en San Pancho. Una sesión de snorkel permite entrar al agua y observar peces de colores mientras se explora el entorno marino de la costa.

Para quienes buscan una experiencia diferente, Mi Chula Tours ofrece paseos a caballo por la costa, una opción para contemplar el paisaje del Pacífico mientras cae el sol. El recorrido permite disfrutar del atardecer desde una perspectiva distinta y sin prisas.

Después de las actividades, Punta Tokipa ofrece un espacio para descansar y continuar disfrutando del entorno natural de Riviera Nayarit.

Qué hacer en San Pancho y Sayulita: aventura en Riviera Nayarit (Cortesía)

Playa Malpaso: senderos y paisajes naturales en Riviera Nayarit

La aventura continúa en el camino hacia Playa Malpaso, donde el senderismo se convierte en parte de la experiencia. El recorrido permite descubrir diferentes vistas de la costa antes de llegar a este espacio frente al Pacífico.

La combinación de senderos, vegetación y mar hace de Playa Malpaso una alternativa para quienes buscan incorporar naturaleza y actividad física a su visita por Riviera Nayarit.

Y si lo que buscas es sentir la energía del Pacífico, el surf permite entrar nuevamente al mar y disfrutar de sus olas. Entre intentos y recorridos sobre la tabla, esta actividad suma una dosis de aventura a la experiencia.

Sayulita y San Pancho: una escapada entre mar, sabores y aventura

La experiencia puede cerrar con una comida frente al mar en Olivas, en San Pancho, para disfrutar de la gastronomía mientras el Pacífico vuelve a convertirse en el escenario.

Así, San Pancho y Sayulita muestran distintas maneras de disfrutar Riviera Nayarit: caminar por sus calles, descubrir su gastronomía, explorar el mar mediante snorkel, recorrer la costa a caballo, caminar por senderos hacia Playa Malpaso o surfear sus olas.

Son experiencias que combinan mar, naturaleza, aventura y gastronomía en uno de los destinos del Pacífico mexicano.