Compostela, Nayarit, es un destino que invita a descubrir el estado desde una perspectiva diferente, entre senderos, historia, gastronomía, artesanías y comunidades que mantienen vivas sus tradiciones.

A lo largo de un recorrido de dos días, este municipio muestra algunos de sus atractivos y experiencias, desde Pila del Rey y el Centro Histórico hasta sus sabores tradicionales, la talabartería y espacios rodeados de naturaleza.

Pila del Rey: naturaleza e historia en Compostela

La aventura comenzó en Pila del Rey, con un recorrido por su sendero para adentrarse en un entorno donde la naturaleza y la historia conviven.

Caminar por este lugar permite alejarse del ritmo cotidiano y disfrutar de uno de los rincones que forman parte del patrimonio natural y cultural de Compostela.

La ruta continuó por el Centro Histórico de Compostela, donde sus calles y edificios permiten conocer parte de la historia e identidad de este municipio nayarita.

Recorrer el centro también permite observar cómo la vida cotidiana transcurre entre espacios que conservan elementos del pasado de Compostela.

Qué hacer en Compostela, Nayarit: historia, sabores y naturaleza (Cortesía )

Raspados El Manantial: un sabor tradicional

Después del recorrido llegó el momento de probar uno de los sabores tradicionales de Compostela en Raspados El Manantial.

Estos raspados forman parte de las tradiciones gastronómicas que se han transmitido de generación en generación y representan una experiencia que también permite conocer la identidad local a través de sus sabores.

La experiencia también permitió conocer de cerca la talabartería, un oficio en el que la piel se transforma mediante técnicas y conocimientos transmitidos a través del tiempo.

Detrás de cada pieza existe un proceso que requiere habilidad, dedicación y paciencia, convirtiendo este trabajo tradicional en artesanías que representan parte de la identidad de las comunidades nayaritas.

Ecoaldea Luna: naturaleza y sabores para cerrar el viaje

La última parada fue Ecoaldea Luna, un espacio donde la naturaleza forma parte fundamental de la experiencia.

Rodeado de paisajes naturales y sabores tradicionales, el lugar permitió cerrar un recorrido de dos días por Compostela, en el que fue posible conocer su historia, tradiciones, oficios artesanales, gastronomía y hospitalidad.

Qué hacer en Compostela, Nayarit: historia, sabores y naturaleza (Cortesía )

El recorrido por Compostela, Nayarit, demuestra que el estado tiene mucho más que ofrecer además de sus destinos de sol y playa.

Aquí es posible caminar entre naturaleza, conocer la historia de sus comunidades, probar sabores tradicionales y descubrir oficios artesanales que mantienen vivas las raíces de la región.

Compostela se presenta así como una alternativa para quienes buscan turismo cultural y de naturaleza en Nayarit, con experiencias que pueden disfrutarse a un ritmo propio.

Para conocer más experiencias y destinos de Nayarit, visita .