Ruiz, Nayarit, es un destino donde la naturaleza, la gastronomía y las tradiciones se encuentran en distintos recorridos que permiten conocer una faceta menos explorada del estado.

Entre caminos rodeados de vegetación, montañas, espacios históricos y experiencias gastronómicas, este municipio ofrece alternativas para quienes buscan combinar aventura, cultura y naturaleza.

Ruiz, Nayarit: naturaleza, tradición y aventura. (cortesía )

La Casa de Teja y el camino hacia Las Taunas

El recorrido comienza con un desayuno en La Casa de Teja, un espacio que permite probar sabores locales antes de iniciar la aventura por los paisajes de Ruiz.

Después, el trayecto continúa a bordo de La Jabalina, rumbo a Las Taunas, en un recorrido que se adentra en los paisajes naturales de la región.

La vegetación y las montañas acompañan el camino hasta llegar a este espacio alejado del ritmo de la ciudad.

La aventura continúa en Las Minas, Real Mineral del Zopilote, donde es posible conocer parte de la historia y las actividades que han formado parte de la identidad de esta región de Nayarit.

Gastronomía tradicional y paisajes de Ruiz

Después de recorrer las montañas y conocer Las Minas, la gastronomía tradicional ocupa un lugar especial en la experiencia.

La cocinera tradicional Susana comparte una muestra de los sabores de la región, preparados a partir de conocimientos transmitidos de generación en generación. La experiencia gastronómica permite acercarse a la cultura de Ruiz a través de sus platillos y productos locales.

Para descansar, el recorrido contempla una estancia en el Hotel El Carajo, donde los visitantes pueden hacer una pausa antes de continuar con las actividades.

La segunda jornada comienza en Piedras Amarillas, otro de los paisajes naturales que forman parte de la ruta. El sitio permite apreciar la diversidad de escenarios que ofrece esta zona de Nayarit. El recorrido concluye con la Ruta de la Piña, una experiencia vinculada con uno de los productos que forman parte de la identidad y actividad de la región.

Ruiz, Nayarit: naturaleza, tradición y aventura. (cortesía )

Entre cultivos, paisajes y las historias de quienes trabajan la tierra, esta ruta permite conocer otra dimensión de Ruiz y acercarse a las actividades productivas de sus comunidades. Ruiz muestra así que Nayarit también puede descubrirse lejos de sus playas, a través de caminos entre montañas, espacios naturales, historia, gastronomía y tradiciones.

Para conocer más experiencias y destinos del estado, puedes consultar VisitNayarit.com, donde continúa el recorrido por Nayarit.