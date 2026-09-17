Riviera Nayarit es un destino donde el Pacífico ofrece distintos escenarios para combinar aventura, gastronomía y relajación. Un recorrido de dos días permite explorar algunas de sus experiencias acuáticas, disfrutar de propuestas gastronómicas y encontrar espacios para descansar.

La aventura comienza en La Cruz de Huanacaxtle, donde el viento y el océano acompañan una sesión de kitesurf para descubrir el destino desde otra perspectiva.

Después de la actividad, Cosecha Farm to Table ofrece un espacio para desayunar y recargar energías con una propuesta basada en ingredientes frescos antes de continuar con el recorrido.

De las actividades acuáticas al descanso

Por la tarde, el snorkel permite explorar el Pacífico bajo el agua y conocer otra faceta de Riviera Nayarit, más allá de sus playas y paisajes costeros. Después de las actividades en el mar, una sesión de spa ofrece un momento de relajación para recuperar energía.

La primera jornada termina con una cena en Coyote Cósmico, donde la gastronomía se convierte en otra de las experiencias del recorrido.

Para pasar la noche, Conrad Punta de Mita ofrece un espacio de descanso frente al Pacífico, después de una jornada entre viento, mar, snorkel y gastronomía.

Surf, playas y navegación a vela

La segunda mañana comienza nuevamente frente al océano, esta vez sobre una tabla de surf. Las olas permiten continuar explorando el lado aventurero de Riviera Nayarit mientras el paisaje de sus playas acompaña la experiencia.

El recorrido también incluye conocer diferentes playas de Riviera Nayarit, que ofrecen distintas perspectivas del destino y espacios para relajarse frente al Pacífico.

Después, una experiencia de vela permite disfrutar del océano de una manera más tranquila y contemplativa, con el viento como aliado y el mar como escenario.

Actividades en Riviera Nayarit. (CORTESÍA)

El viaje concluye con una cena en Codex, donde la gastronomía sirve como cierre de un recorrido que llevó al visitante por diferentes escenarios de Riviera Nayarit.

Entre deportes acuáticos, playas, bienestar, gastronomía y descanso, estos dos días muestran algunas de las formas en que puede disfrutarse el Pacífico en Riviera Nayarit.