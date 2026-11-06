La prevención de la mortalidad infantil y la atención integral durante la primera infancia fueron los temas centrales de la quinta Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Estrategias para la Reducción de la Mortalidad Infantil, realizada en San Luis Potosí.

En el encuentro participaron representantes del Sipinna, IMSS-Bienestar y Save the Children, quienes analizaron estrategias de salud, nutrición, prevención y protección de los derechos de niñas y niños.

Con el respaldo del Gobierno del Estado, el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes participó en la revisión de acciones para fortalecer la atención médica y el acceso a los servicios de salud.

Analizan estrategias para reducir la mortalidad infantil

Durante la sesión se abordó la importancia de la atención médica oportuna, la nutrición y la prevención como elementos para proteger la vida y el desarrollo integral de la niñez potosina.

La titular del Sipinna, Claudia Marisol Navarro Moreira, señaló que la coordinación interinstitucional permite analizar las estrategias existentes e identificar las necesidades de atención de niñas y niños.

El objetivo, explicó, es fortalecer las acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de salud y desarrollo de la población infantil.

San Luis Potosí reúne a instituciones para prevenir la mortalidad infantil (cortesía)

Organismos nacionales e internacionales participan en la estrategia

Representantes de IMSS-Bienestar, Save the Children y Sipinna nacional coincidieron en la importancia de incorporar el enfoque de los derechos de niñas y niños en las políticas públicas.

También destacaron la necesidad de mantener mecanismos de seguimiento institucional para dar continuidad a las acciones de protección de la infancia.

La sesión permitió revisar temas relacionados con la salud y nutrición infantil, así como la coordinación entre las instituciones responsables de atender y proteger a este sector de la población.

El Gobierno estatal señaló que la reducción de la mortalidad infantil en San Luis Potosí requiere acciones permanentes de prevención y trabajo conjunto entre las dependencias y organismos especializados.