El gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguró la segunda edición de TransPotosí Summit 2026, encuentro que reúne a empresarios, transportistas y especialistas del sector para impulsar la vinculación comercial y el desarrollo de la industria logística. Durante el evento, destacó que San Luis Potosí ha recibido una inversión superior a 30 mil millones de pesos en infraestructura y modernización carretera.

La inauguración se realizó en el Centro de Negocios Potosí, donde el mandatario señaló que la conectividad, las obras en las cuatro regiones y las condiciones de seguridad buscan fortalecer la posición del estado como punto estratégico para la inversión, el comercio y el desarrollo industrial del Bajío y del país.

Ricardo Gallardo destaca inversión en infraestructura y seguridad carretera

Ricardo Gallardo afirmó que las obras de infraestructura desarrolladas en las cuatro regiones de San Luis Potosí permiten mejorar el traslado de mercancías, conectar corredores industriales y facilitar las operaciones de las empresas establecidas en la entidad.

El gobernador también destacó la coordinación entre la Guardia Civil Estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De acuerdo con los indicadores presentados por su administración, este trabajo conjunto ha contribuido a reducir hasta en 80 por ciento los delitos de alto impacto.

Según lo expuesto durante el encuentro, estas condiciones buscan brindar mayor seguridad a transportistas, industriales, inversionistas y operadores logísticos, además de favorecer la llegada de nuevas inversiones y el crecimiento económico.

San Luis Potosí fortalece su conectividad logística con inversión de 30 mil mdp
San Luis Potosí fortalece su conectividad logística con inversión de 30 mil mdp (Cortesía)

TransPotosí Summit 2026 reúne a empresarios y especialistas del sector logístico

La segunda edición de TransPotosí Summit 2026 reúne a empresarios, transportistas, representantes de cámaras empresariales, armadoras, distribuidores, proveedores y especialistas nacionales.

El encuentro incluye exposiciones comerciales de vehículos, tecnología y servicios, así como reuniones de negocios B2B y espacios de vinculación para establecer alianzas comerciales y ampliar las cadenas de suministro.

El programa contempla la participación de más de 44 líderes sectoriales, especialistas y autoridades en paneles y conferencias sobre seguridad carretera, modernización del transporte, financiamiento, proveeduría y vinculación industrial.

Con estas actividades, el encuentro busca identificar oportunidades de negocio y promover la innovación en el sector del transporte y la logística.

Finalmente, Ricardo Gallardo reiteró que la inversión en infraestructura, la seguridad y la vinculación empresarial forman parte de la estrategia económica de su administración, con la que busca mejorar la competitividad de San Luis Potosí, generar empleos y ampliar las oportunidades para las empresas y las familias potosinas.