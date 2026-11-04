El gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguró la segunda edición de TransPotosí Summit 2026, encuentro que reúne a empresarios, transportistas y especialistas del sector para impulsar la vinculación comercial y el desarrollo de la industria logística. Durante el evento, destacó que San Luis Potosí ha recibido una inversión superior a 30 mil millones de pesos en infraestructura y modernización carretera.

La inauguración se realizó en el Centro de Negocios Potosí, donde el mandatario señaló que la conectividad, las obras en las cuatro regiones y las condiciones de seguridad buscan fortalecer la posición del estado como punto estratégico para la inversión, el comercio y el desarrollo industrial del Bajío y del país.

Ricardo Gallardo destaca inversión en infraestructura y seguridad carretera

Ricardo Gallardo afirmó que las obras de infraestructura desarrolladas en las cuatro regiones de San Luis Potosí permiten mejorar el traslado de mercancías, conectar corredores industriales y facilitar las operaciones de las empresas establecidas en la entidad.

El gobernador también destacó la coordinación entre la Guardia Civil Estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De acuerdo con los indicadores presentados por su administración, este trabajo conjunto ha contribuido a reducir hasta en 80 por ciento los delitos de alto impacto.

Según lo expuesto durante el encuentro, estas condiciones buscan brindar mayor seguridad a transportistas, industriales, inversionistas y operadores logísticos, además de favorecer la llegada de nuevas inversiones y el crecimiento económico.

San Luis Potosí fortalece su conectividad logística con inversión de 30 mil mdp (Cortesía)

TransPotosí Summit 2026 reúne a empresarios y especialistas del sector logístico

La segunda edición de TransPotosí Summit 2026 reúne a empresarios, transportistas, representantes de cámaras empresariales, armadoras, distribuidores, proveedores y especialistas nacionales.

El encuentro incluye exposiciones comerciales de vehículos, tecnología y servicios, así como reuniones de negocios B2B y espacios de vinculación para establecer alianzas comerciales y ampliar las cadenas de suministro.

El programa contempla la participación de más de 44 líderes sectoriales, especialistas y autoridades en paneles y conferencias sobre seguridad carretera, modernización del transporte, financiamiento, proveeduría y vinculación industrial.

Con estas actividades, el encuentro busca identificar oportunidades de negocio y promover la innovación en el sector del transporte y la logística.

Finalmente, Ricardo Gallardo reiteró que la inversión en infraestructura, la seguridad y la vinculación empresarial forman parte de la estrategia económica de su administración, con la que busca mejorar la competitividad de San Luis Potosí, generar empleos y ampliar las oportunidades para las empresas y las familias potosinas.