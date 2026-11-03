San Luis Potosí será sede del Serial Trail Rutas y Pueblos Mágicos, que llegará por primera vez al municipio de Rioverde los días 28 y 29 de noviembre, con competencias en la plaza principal, Alamitos y las Grutas de la Catedral y el Ángel.

El programa contempla cuatro distancias: 3, 5, 10 y 21 kilómetros, con recorridos que permitirán a las y los participantes conocer algunos de los paisajes naturales y sitios emblemáticos de la región.

Serial Trail en Rioverde tendrá competencias de 3, 5, 10 y 21 kilómetros

El sábado 28 de noviembre se realizarán las pruebas de 3 y 5 kilómetros, con salida y meta en la plaza principal de Rioverde, a las 19:00 horas.

Para el domingo 29 están programadas las carreras de 10 y 21 kilómetros, con salida desde Alamitos y recorrido hasta las Grutas de la Catedral.

El titular del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), Francisco Javier Serrano Altuzar, destacó los atractivos naturales de la región como parte de los escenarios de esta competencia.

Por su parte, el alcalde Arnulfo Urbiola Román reconoció el respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para realizar eventos deportivos que también contribuyen a generar actividad económica en el municipio.

Rioverde recibirá por primera vez el Serial Trail Rutas y Pueblos Mágicos ( Cortesía )

Las inscripciones tienen un costo general de 450 pesos y una tarifa especial de 350 pesos, disponible para habitantes de Rioverde, estudiantes y docentes de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).

Los registros pueden realizarse en Himno Nacional 4000 y en el Departamento de Fomento al Deporte de Rioverde, ubicado en la Unidad Deportiva Ferrocarrilero.