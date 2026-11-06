La diversificación de sabores y formatos se ha convertido en una vía para explorar nuevas oportunidades en la industria de bebidas.

Por lo anterior, AJEMEX amplía el portafolio de su marca de energizantes con el lanzamiento de VOLT Maximus, una presentación que introduce el sabor Cola al segmento de bebidas energéticas en México y apuesta por un formato de mayor capacidad.

El producto aterrizó en el mercado en una lata de 591 mililitros, equivalente a 20 onzas, un volumen superior al de las presentaciones tradicionales de la marca.

Asimismo, su propuesta combina dos atributos diferenciadores; un sabor ampliamente reconocido por los consumidores y un envase que amplía la cantidad de producto disponible por unidad.

VOLT Maximus incorpora el sabor Cola a su oferta de energizantes

La elección del sabor Cola resulta relevante por su arraigo en los hábitos de consumo nacional; toda vez que, según un estudio publicado en 2025 en la revista Problemas del Desarrollo, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los refrescos de cola y de sabores eran en 2022 de las bebidas azucaradas de mayor consumo en los hogares mexicanos, con un promedio superior a cinco litros semanales por hogar.

Aunque se trata de categorías distintas, la presencia de dicho sabor en el mercado de bebidas ofrece un contexto para comprender la apuesta de VOLT Maximus, la cual yace en trasladar un perfil conocido a una categoría que también explora nuevas alternativas para diferenciarse.

Con VOLT Maximus, la división mexicana de Grupo AJE incorpora una alternativa que reúne el sabor Cola, una lata de 591 mililitros y una concentración de cafeína diferenciada, en una categoría donde la innovación en formatos y propuestas continúa abriendo espacio para nuevas opciones.

Asimismo, el lanzamiento reafirma el compromiso de la división mexicana de Grupo AJE con la innovación en el segmento de bebidas funcionales, al tiempo que brinda a sus consumidores sabores con los que están familiarizados y en envases aún mayores.