El Gobierno de San Luis Potosí a cargo de Ricardo Gallardo mantiene comunicación con el sector empresarial para revisar avances y propuestas de proyectos de infraestructura en San Luis Potosí, con la posibilidad de realizar una reunión del Consejo Consultivo Potosí antes de que concluya 2026.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que existe comunicación permanente con el Consejo Consultivo Potosí para dar seguimiento a las propuestas empresariales y evaluar las obras realizadas durante los primeros cinco años de la administración del gobernador Ricardo Gallardo.

San Luis Potosí revisará proyectos de infraestructura (cortesía)

Consejo Consultivo Potosí revisará avances de obras

El secretario General de Gobierno señaló que podría convocarse a una reunión del Consejo Consultivo en pleno antes de finalizar el año. El objetivo sería revisar los proyectos en curso, analizar las necesidades de infraestructura y recibir nuevas propuestas para el desarrollo económico y urbano de la entidad.

La revisión incluiría los avances de las obras públicas en San Luis Potosí realizadas durante los primeros cinco años del actual gobierno, así como las iniciativas que podrían desarrollarse en la última etapa de la administración.

San Luis Potosí revisará proyectos de infraestructura (cortesía)

Movilidad y conectividad, entre los proyectos a evaluar

El funcionario destacó que la construcción de puentes vehiculares, pasos deprimidos, avenidas y rutas alternas ha contribuido a modificar las condiciones de movilidad en la zona metropolitana y mejorar la conexión entre distintas regiones del estado.

Entre los temas que podrían analizarse se encuentran las obras de movilidad, la conectividad urbana y el desarrollo carretero, rubros considerados dentro de la planeación de nueva infraestructura en San Luis Potosí.

San Luis Potosí revisará proyectos de infraestructura (cortesía)

Gobierno estatal mantiene diálogo con empresarios

La participación empresarial continuará abierta para dar seguimiento a las propuestas y evaluar las necesidades de infraestructura. La intención es que el Consejo Consultivo Potosí pueda revisar los avances y presentar nuevas iniciativas antes del cierre de 2026.

De concretarse la reunión, el gobierno estatal y los representantes empresariales analizarían las alternativas de inversión y desarrollo para la entidad durante la etapa final de la actual administración.