El Gobierno de San Luis Potosí sostuvo reuniones de trabajo con alcaldesas y alcaldes de las regiones Altiplano y Media para fortalecer las acciones de seguridad pública y ampliar la coordinación entre municipios y autoridades estatales.

Como parte de la estrategia impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se acordó incrementar la presencia policiaca y reforzar la inversión en materia de seguridad durante este año, con el objetivo de mantener condiciones de paz y tranquilidad en las cuatro regiones del estado.

San Luis Potosí se ubica entre los estados con menor incidencia de homicidios

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, señaló que la coordinación entre ayuntamientos y administración estatal permitió obtener resultados positivos en los indicadores de incidencia delictiva.

Municipios del Altiplano y Zona Media recibirán mayor apoyo policiaco (cortesía)

De acuerdo con el reporte “De la violencia a la pacificación” de México Evalúa, correspondiente al primer trimestre de 2026, San Luis Potosí ocupa el segundo lugar nacional con menor tasa de homicidios dolosos, al registrar 0.4 casos por cada 100 mil habitantes.

Además, las cifras reflejan una disminución del 87 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025 y una reducción de hasta 92 por ciento respecto a 2018.

Municipios del Altiplano y Zona Media recibirán mayor apoyo policiaco (cortesía)

Durante las reuniones también se abordaron estrategias para fortalecer las corporaciones municipales mediante capacitación, mejor equipamiento y mejores capacidades de respuesta ante situaciones de riesgo.

El gobierno estatal destacó que estas acciones buscan consolidar entornos más seguros y mejorar la calidad de vida de las familias potosinas a través del trabajo coordinado entre autoridades estatales y municipales.