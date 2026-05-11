San Luis Potosí continúa fortaleciendo su infraestructura de movilidad con nuevos proyectos carreteros, ferroviarios y de conectividad aérea impulsados por el gobierno estatal, encabezado por Ricardo Gallardo, con el objetivo de convertir a la entidad en uno de los principales nodos logísticos y económicos del Bajío.

De acuerdo con autoridades estatales, el crecimiento de la infraestructura en las cuatro regiones del estado permitirá mejorar el traslado de mercancías, atraer nuevas inversiones y generar empleos.

San Luis Potosí apuesta por infraestructura carretera, aérea y ferroviaria

El secretario general de Gobierno de SLP, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que la consolidación de un sistema de conectividad multimodal representa uno de los principales motores para el desarrollo económico de la entidad.

San Luis Potosí consolidarse como eje económico del Bajío (cortesía)

Entre las acciones contempladas se encuentran la modernización de carreteras, el fortalecimiento de rutas aéreas y el impulso a proyectos ferroviarios coordinados con autoridades federales y municipales.

Además, uno de los puntos que más destacan es una inversión de más de mil 200 millones de pesos para la región del Altiplano, donde se realizarán obras enfocadas en mejorar la movilidad y elevar la competitividad regional.

San Luis Potosí consolidarse como eje económico del Bajío (cortesía)

Por otra parte, estas obras fortalecerán el intercambio comercial; la nueva infraestructura busca reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y ampliar las oportunidades de desarrollo para las familias potosinas.

El gobierno estatal considera que estas acciones permitirán fortalecer la posición estratégica de San Luis Potosí dentro del corredor económico del Bajío, una de las zonas con mayor crecimiento industrial del país.