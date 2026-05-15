San Luis Potosí se posicionó entre las cinco entidades del país con menor tasa de personas desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con el reporte “De la violencia a la pacificación” elaborado por la organización México Evalúa.

Los resultados reflejan el fortalecimiento de las estrategias de seguridad, prevención y atención impulsadas en la entidad para proteger a las familias potosinas y reforzar las acciones de búsqueda y localización de personas.

México Evalúa destaca baja incidencia de desapariciones en San Luis Potosí

Con información actualizada al 21 de abril, el análisis reveló que durante el primer trimestre del año San Luis Potosí registró una tasa de 0.4 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes.

Esta cifra colocó a la entidad entre las de menor incidencia a nivel nacional, junto con Oaxaca, Ciudad de México, Yucatán y Coahuila.

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, señaló que estos resultados son consecuencia del trabajo permanente en políticas públicas enfocadas en la prevención, búsqueda y localización de personas.

El titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Israel Mendoza Espinosa, destacó que la coordinación institucional y el fortalecimiento de la agenda estatal han permitido avanzar en acciones de atención y seguridad para las familias potosinas.

San Luis Potosí, entre los estados con menor incidencia de desapariciones. (Cortesía)

San Luis Potosí registra reducción del 78% en desapariciones

El reporte de México Evalúa también confirmó una disminución sostenida en los casos de desaparición y no localización de personas en la entidad.

Mientras que en 2015 la variación alcanzaba el 240% y en 2018 llegó al 420%, para el cierre de 2025 se registró una reducción del 78%.

Estos indicadores posicionan a San Luis Potosí como referente nacional en acciones de pacificación, seguridad y atención a las familias, en contraste con el panorama registrado en otras entidades del país.